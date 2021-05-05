超商女店員半夜背痛　急診竟是狹心症！醫：4情況速就醫防心肌梗塞

▲ （圖／今健康）
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今健康

2021-05-05 19:00:00

肩背疼痛是不少人所困擾的問題，上背疼痛常見因頸椎、肩膀、下背部疼痛等因素引起，但往往卻也有可能是心臟出現問題的警訊，不少民眾就診檢查出「狹心症」，當中以不典型症狀表現的特別又以女性居多。

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狹心症常見風險族群，女性又比男性更常見

奇美醫院心臟血管內科主治醫師洪俊聲表示，狹心症為冠狀動脈疾病的症候，涵蓋的臨床症狀範圍相當廣泛，最為人知的心肌梗塞亦在其中，主要風險因素包括年齡、吸菸，遺傳、糖尿病，高血壓，高血脂與慢性疾病。其中，女性非典型狹心症的機率比男性更高。應多留意活動、壓力，或是高壓、高溫、低溫、高海拔、氧氣稀薄、濕度太高容易脫水等外在環境因素，會增加狹心症惡化或突然發作風險。

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留意背痛等轉移性疼痛，狹心症4情況盡速就醫

洪俊聲醫師說明，狹心症症狀包括了胸悶、胸痛、心悸、覺得喘、盜汗等不適，值得注意的是，狹心症的疼痛或不適的症狀也常見出現於左肩、左上肢、背部、下巴等處，即所謂的轉移性疼痛。轉移性疼痛因位置不明確，胸口疼痛可能較不明顯，容易使病患忽略疾病嚴重性。

洪俊聲醫師表示，狹心症的轉移性疼痛也常常跟其他的神經筋膜問題混淆在一起，但身體各處筋膜、肌肉、神經、骨骼的疼痛，通常與某個特定姿勢或動作有關，疼痛位置也比較明確，按壓會有痛點，疼痛可能只持續數秒。狹心症所出現的轉移性疼痛，通常疼痛位置不一且反覆出現，按壓不會有痛點，時間從幾分鐘至半小時皆有可能，常在休息後慢慢恢復。

醫師提醒，如有出現上述這些症狀，應就醫檢查釐清原因，特別是出現盜汗、呼吸急迫、呼吸喘等嚴重情況，更要盡速至急診就醫，勿拖延觀察。

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工作肩背痛不以為意，女半夜肩背疼痛急診竟是狹心症

洪俊聲醫師分享，就曾遇過一位30幾歲女性，沒有三高、抽菸等狹心症風險因子，生活作息也相當健康。該女子於超市工作，需要搬東西，肩背疼痛屬於家常便飯，當某日疼痛性質改變愈加明顯。其後半夜發生肩背疼痛，合併出現胸悶、嚴重盜汗、呼吸喘，危急之際前往急診，發現是心肌梗塞的前兆，及時發現經過緊急心導管治療才救回一命。

該個案後續經評估，發現危險因子僅有血脂偏高，進一步詢問得知其父母早逝，無法釐清是否有家族史，推估可能有家族風險因子而不自知。醫師提醒，身體健康的成人出現症狀仍應提高警覺，才能避免疾病猝發造成危險。

良好生活防狹心症，女性更應留意貧血

洪俊聲醫師表示，狹心症在初步確診後，會先以口服藥物治療為主，之後視嚴重程度、疾病穩定程度而定。若疾病控制不穩定，需考慮進一步接受運動心電圖、壓力型超音波等檢查；若有明顯心肌缺氧、藥物無明顯改善、本身具有高風險因子，則需要接受心導管檢查。

為防範狹心症找上門，洪俊聲醫師提醒，平時應維持正常作息，並留意補充水分，妥善治療控制慢性病。戒菸或避免抽菸。女性因月經、荷爾蒙等因素，容易有貧血的情況，可能導致狹心症症狀加劇，建議盡早檢查釐清貧血原因。

洪俊聲醫師指出，民眾除了應注意胸口疼痛症狀，也要留心背部疼痛，舉凡頸椎、肩膀、下背部、胰臟等臟器問題都可能與背部疼痛有關。也可能為心臟疾病導致的轉移性疼痛。呼籲民眾發生不明疼痛時多留意身體情況，高風險族群更要提高警覺。

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