經期完一週後驚見少量出血　排卵期出血需要治療嗎？　

經期完一週後驚見少量出血　排卵期出血需要治療嗎？　
經期完一週後驚見少量出血　排卵期出血需要治療嗎？　

健康醫療網

2021-05-06 08:31:00

【健康醫療網／記者林渝樺報導】為何月經結束以後，隔了一兩周後，竟有少量經血及咖啡色分泌物，究竟是怎麼了？奇美醫學中心中醫部主治醫師黃千毓表示，排卵性出血發生在兩次月經中間，大多對身體沒有傷害，如果偶爾發生通常不需治療，但有計畫生育的女性應該要多加留意異常出血的情況，提醒有排卵期出血的女性，回顧生活的作息是否太忙碌，強調調整生活習慣更是關鍵。

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排卵期出血　咖啡色分泌物

黃千毓指出，排卵期出血發生在兩次月經中間，通常在月經週期的第12-16天，大部份會以少量出血、淡淡的咖啡色分泌物，或是白帶中夾帶血絲來表現，出血時間可能持續數小時至數天，基本上不超過三天。排卵期出血又稱為經間期出血，這是常見的排卵期症狀，通常無需特別治療，但若是出血量過多、伴隨嚴重腹痛時，此時需要就醫檢查。

排卵出血原因　臟腑氣血失調　

黃千毓表示，以中醫觀點來看，中醫的古籍中將排卵期稱為氤氳期，若有臟腑氣血失調，導致虛熱瘀的體況，使得衝任脈損傷令經血失去制約，造成經間期出血。以西醫觀點來看，正常經期結束後雌激素會增加，當卵巢慢慢成熟排出卵子後，雌激素會下降，黃體素會升高，以維持子宮內膜的穩定直到黃體退化。然而，正因排卵時會出現雌激素減弱的狀況，若此時黃體素分泌量不足以支撐內膜厚度，就可能造成子宮內膜一點點剝落，故會出現少量出血的情況。

偶爾不用太擔心　頻繁出血需注意　

黃千毓說，排卵期出血大多對身體沒有傷害，如果是偶爾發生通常不需要治療，但若是有計畫生育的女性，出血量多很可能會干擾到受孕，此時建議積極治療。此外，許多民眾會將排卵性出血與陰道出血混淆，醫師說，陰道出血可能的原因更多，初步可由女性的年齡層開始排除，像是更年期已停經卻又出血會需要先排除腫瘤的可能、而剛進入青春期的女孩，所以起初一段時間月經週期不太穩定，是因為卵巢功能發育未完全的關係、育齡女性則是會先懷疑排卵性出血。假如有陰道頻繁出血或疼痛問題，又不知道處於何種狀況，請尋求醫師幫忙。

調整生活習慣　迎向健康人生

黃千毓提醒，排卵期出血的女性，很可能要回顧一下，生活的作息是否太忙碌、睡不好、嗜吃重口味、炸辣冷飲等，如果有觀察到生活有相關現象需要調整，平日應養成運動習慣，活絡氣血，心情愉悅，調整生活習慣更是改善體質、迎向人生健康的重要關鍵。



資料來源：健康醫療網 經期完一週後驚見少量出血　排卵期出血需要治療嗎？　

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