正式邁入電動化　Ford 公布 E-Transit 美國市場售價

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E-Transit 相較於採用燃油引擎的版本，原廠工程師重新設計後輪驅動和後懸吊以優化貨物空間。外觀方面與一般燃油車型差異不大，但車頭水箱護罩新增新增藍色飾條點綴，廠徽下方為充電孔，車尾則提供"E-TRANSIT"的專屬標誌。
內裝部分導入全新的 12 吋 SYNC 4 多媒體系統，並配置 Co-Pilot360 主動安全輔助駕駛，包含車道維持輔助、前方預防碰撞警示以及緊急剎車輔助，並配合 360 度環景和倒車警示，更保障司機日常的使用安全。
動力表現上，E-Transit 全部採用後輪驅動的設定，車身下方搭載一組 67kWh 電池，電動馬達提供 266hp、429Nm 最大輸出表現。續航表現方面低頂貨車在 EPA 測試規範下有 126 英里的表現。全車系建議售價從 45,000 美元起跳，原廠提供 8 年電池保固。充電部分 E-Transit 支援直流和交流快速充電功能，可以透過 120V 或者 240V 的插座充電，選擇家用充電器則可以在 8 小時內充滿電。如果搭配 115 kW 直流快速充電器，低頂貨車可以在 10 分鐘內增加 30 英里的續航力，並在 15 分鐘內提升至 45 英里。此外，Ford 原廠也供消費者一組 Pro Power Onboard 套件，可將 E-Transit 轉換為移動式發電機。