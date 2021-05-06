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高雄榮總過敏免疫風濕科主任呂聆音表示，臨床發現自體免疫疾病病人，包括硬皮症、紅斑性狼瘡、混合性疾病組織或類風濕性關節炎等，續發肺動脈高壓的機率約5-10％，遠較一般人高，主要可能與雷諾氏症候群，肺部血管炎，或因特殊抗體引發肺部血管內皮細胞活化，血管壁重塑增厚，導致肺動脈阻力與壓力增加有關。
在過去，國人對肺動脈高壓的認知不足，病友可能來不及治療就失去生命！呂聆音主任10多年前曾收治一名26歲從事美髮工作的紅斑性狼瘡女病人，因雷諾氏症加重與呼吸喘入院檢查，發現肺動脈高壓風險值已達高點。卻沒想到尚未等到藥物治療效果出現，就在住院第3天清晨在洗手間內猝死。肺動脈高壓在自體免疫疾病可能危及生命，不得不提早察覺與診治。
高雄榮民總醫院醫療副院長陳金順分享，曾經是職業軍人的鄭女士，今年40多歲，本身患有全身性紅斑狼瘡自體免疫疾病，15年前懷孕2個月之際，經常走路會喘，稍一活動就感覺吃力，就醫確定為續發性肺動脈高壓，且睡覺需配戴氧氣管，臨盆生產前半年不得不以醫院為家，幸好在醫護團隊的細心照護之下，終於平安生下寶寶。
對肺動脈高壓的高風險族群來說，自覺症狀相當重要，除了「喘、咳、血、腫、暈」五大口訣之外，「PK小綠人」也是一種簡單的自我檢測方法！呂聆音主任表示，走輸小綠人的可能原因很多，包括貧血、心臟疾患、肺部實質病變和關節肌肉疾患等。除此之外，自體免疫性疾病友若發覺過馬路速度比小綠人慢，都應提高警覺，進一步諮詢醫師，透過心臟肺部相關檢查，及早發現與診斷肺動脈高壓。隨著醫藥的進步和跨科別整合的專業肺高壓治療小組成立，肺動脈高壓已非不治之症。
小綠人當健康裁判 幫助早期發現肺動脈高壓警訊
高雄榮民總醫院肺高壓專業治療中心主任黃偉春表示，「肺動脈高壓」是指平均肺動脈的壓力超過20毫米汞柱，當肺部動脈血管壓力過高，血液無法正常運送，引發心臟衰竭和猝死的風險也會隨之增加。而「PK小綠人」有助肺動脈高壓的早期發現。
根據文獻報告，一般人的行走速率大約是1秒1.2公尺以上，交通部設計過馬路小綠人時，則是以更寬鬆的標準每秒0.8至1公尺設置，也就是說一般人照正常步行速度，都可以在時限內通過馬路；但若發現步行能力突然衰退，且會覺得喘吁吁，就需注意心肺功能可能有問題。
黃偉春主任指出，肺動脈高壓如果沒有早期確診，病人常徘徊在各科別和醫院之間，無法獲得良好照顧。大約20年前，肺動脈高壓缺乏有效的治療，將近一半病人平均存活不到3年，但近年國人對於肺動脈高壓的認知提升、藥物治療的突破、跨科別專業醫護團隊的成立，以及身心和復健等多面向照護量能的提升，肺動脈高壓治療已有明顯的進步。高雄榮民總醫院是全台灣第一個成立肺高壓照護團隊的醫院，迄今累積20年豐富的治療和照護經驗，且平均存活10年的肺動脈高壓病人高達8成，甚至有病友已經與肺動脈高壓共存超過20年。
確診肺動脈高壓免慌張 積極治療維持生活品質
中華民國肺動脈高血壓關心協會理事長鄭錦昌也提醒，自體免疫疾病病人是續發性肺動脈高壓的高風險族群，若出現不明原因的喘、咳、腳腫或昏厥，應盡早尋求心臟科的檢查。若確診為肺動脈高壓，也應盡早積極治療。目前部分肺動脈高壓病人有獲得穩定健保用藥的機會，更應遵守定時用藥的醫囑建議，生活品質可望和一般人一樣。另外，懷孕易加重肺動脈高壓的呼吸喘症狀，加速疾病惡化，死亡率大為上升，因此女性肺高壓病人應該避孕。
高雄榮總副院長陳金順表示，自2021年5月3日至2021年5月28日於高榮門診大樓B1過敏免疫風濕科門診及候診區、醫療大學2F心臟血管醫學中心走廊，舉辦「PK小綠人」肺動脈高壓科普展，色彩鮮明的場地佈置和有趣的小綠人倒數，吸引許多病友和家屬躍躍欲試！
資料來源：健康醫療網 過馬路走輸小綠人? 免疫病友當心續發肺動脈高壓
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