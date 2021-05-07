Chia奇亞幣「7檔硬碟概念股」強漲！這波熱潮會到何時？

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著加密貨幣市場熱度不斷升溫，「挖礦」能夠獲取的利潤也不斷水漲船高，加上許多網紅的推波助瀾，挖礦幾已成為全民運動。
2020年因疫情而起的挖礦熱潮並非首次發生，觀察其週期性，多半是隨著加密貨幣的行情爆發，也隨著行情的下挫而沉寂。這波熱潮已經隨著比特幣、乙太幣等加密貨幣幣值屢創新高，火熱了半年以上，雖然近期部分幣值已經有較大規模的回跌，但至今熱度仍不減。甚至，有不少中國、韓國的網咖，在疫情最嚴重的時候，也都變身成「礦場」，藉以彌補流失的業績。
由於挖礦的運算量非常龐大，過去多是透過如主流遊戲GPU、專用的挖礦ASIC晶片或其他形式的運算形態來達成相關的運算工作，從而為礦工賺取利潤，最主要的挖礦標的，當然還是比特幣和乙太幣。
乙太幣熱潮仍不停歇 GPU還是缺貨
為了讓挖礦更有效率，也帶動相關設備需求成長。舉例來說，比特幣的運算規模已經極大，已經很少人會再使用GPU來挖礦，基本上都需要專用ASIC礦機才能挖得動；但由於ASIC礦機只能用來挖礦，而且需要特殊的散熱環境，一般人的進入門檻較高，因此即使比特幣的價值最高，使用ASIC礦機的人仍是少數，目前也沒有缺貨的問題。
但乙太幣，又稱以太坊（Ethereum）的加密貨幣，則仍適合使用GPU，且因為整體礦池的運算規模也還沒有如比特幣那般龐大，只要GPU性能不差，仍可獲取一定的利潤，也因此，用GPU挖乙太幣就成為超過9成礦工最主要的獲利方式。
目前GPU產品已經一卡難求，在台灣各大二手通路，包括露天、奇摩拍賣以及蝦皮等拍賣網站上，各種繪圖卡以出貨價的逾一倍價格擺在貨架上；也就是說，只要能買到繪圖卡，馬上就能以高一倍的價格脫手，連老舊二手產品都媲美新品價格。
大家都心知肚明，買家花大錢就是為了挖礦需求，因為一般遊戲玩家不會願意以超過行情一倍以上的價格購買繪圖卡。就連挖礦性能較弱的超微（AMD）新GPU，過去礦工較少購買，但為了避免錯失挖礦熱潮，現在也同樣搶購超微繪圖卡，其轉賣價格也相當驚人。
根據輝達（Nvidia）最新一季營收，來自遊戲繪圖卡的貢獻較前年成長67%，但若觀察包含各實體及網路通路，遊戲玩家其實買不到新的顯示卡；而根據國外研究單位分析，更斷言這些所謂遊戲繪圖卡的營收，有超過9成是來自挖礦需求所貢獻。
輝達對此已有警覺，宣布要推出新一代針對挖礦需求發展的CMP挖礦卡，使用的是上一代的晶片架構，基於12奈米製程，沒有對應顯示端子，只能純粹作為挖礦使用。另一方面，輝達也對現有的主流GPU進行改版，在電路層級上進行修改，未來針對遊戲用途出售的繪圖卡就只能執行遊戲應用，如果拿來挖礦，其效能將會被強制降到極低的程度，藉此區分出市場，避免遊戲應用市場遭到挖礦產業的排擠。
至於近來暴紅的奇亞幣，走的是全新的挖礦形式，其區塊鏈及交易平台是以硬碟儲存空間作為共識機制（consensus mechanism），其挖礦方式使用了大量讀寫動作，與傳統挖礦方式有極大的不同。
根據奇亞幣的官方說明，以及相關礦工的經驗分享，奇亞幣需要大容量、高速度的固態硬碟進行挖礦。也就是說，奇亞幣使用硬碟的儲存能力作為「空間證明」（proof of space），不像比特幣或乙太幣，會對運算效能要求那麼高。但一般而言，由於挖礦過程中，會產生大量讀寫操作，對SSD的磨耗很大，因此有讀寫壽命限制的SSD，其實不適合用來挖礦，但在豐厚利潤之下，SSD亦成為搶購目標。
奇亞幣暴紅 帶動傳統硬碟搶購潮
目前台灣電商已經可以看到大容量傳統硬碟的搶購潮，多數產品都已經產生缺貨的狀況。而受益於相關產品的熱銷，台灣硬碟的相關概念股有金寶集團旗下的泰金寶，和廣達旗下的廣明，以及表面處理的匯鑽科、硬碟零件供應商銘異、和勤等都有不小的漲幅，而SSD方面，包含群聯、威剛等業者的股價也已出現反應。
業界專家也提醒，之前曾發生過加密貨幣大跌的礦難事件，導致原本用來挖礦的遊戲繪圖卡被大量倒進二手市場；同時，因為挖礦行為會大幅降低繪圖卡的使用壽命，導致板卡業者的保固成本大增。發生礦難的那一年，輝達營收大跌，連帶板卡業者也都因為營收減少、保固成本增加而叫苦連連。
雖然去年展開的這一波加密貨幣狂潮少數已有回落趨勢，但隨乙太幣仍不斷創新高；只不過，究竟這波挖礦熱潮會熱到何時？供應鏈需求會持續強勁嗎？這將是市場高度關注的議題。