外觀設計圖曝光 Volkswagen T7 Multivan 將在今年 6 月正式發表

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-05-06 14:55:40

Volkswagen 近日公開 T7 Multivan 的設計圖，並預告正式發表的時間訂在今年 6 月中旬。

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從本次公布的設計圖來看，T7 Multivan 擁有更俐落的整體造型，車頭導入新世代 Volkswagen 家族風格，兩側 LED 頭燈組透過 1 道導光條相連，前保險桿造型也較 T6.1 更為平順，車側導入雙 A 柱設計使前擋風玻璃較過去更為傾斜，原先在 T6.1 世代設於車燈旁逼的車型字樣移至 A 柱下方，車頂則配置兩片式全景天窗，尾燈造型改為橫置樣式。

內裝方面，T7 Multivan 將導入全新的座椅配置系統，除前座兩張座椅外，其他座椅可進行滑動或拆卸，第二排座椅可進行 180 度翻轉，而第三排座椅也自過去連動式的設計改為獨立配置，創造更豐富的變化機能。另外也擁有全新的滑軌設計，輔以更輕量化的後艙座椅，使用者在拆卸及搬運座椅時將會比過去更迅速，可在短時間創造出廣大的載物空間，便於載運機車或自行車，更可讓三排座椅在收折後，營造出平整的表面。 

目前動力規格與底盤設定尚未曝光，不過 Volkswagen 預告 T7 Multivan 採用模組化橫置引擎平台，可對應多種車長需求。7Car<小七車觀點> 將今年 6 月 T7 Multivan 正式發表後，帶來更詳細的報導，敬請期待。

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