限量 100 輛享「堤芬妮 · 藍」及「珍妮佛 · 黃」車色 Hyundai Venue 超顯色限定版新台幣 70.9

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-05-06 14:55:40

Hyundai 總代理南陽實業今日 5/6 推出 Venue「超顯色限定版」，採用限量 100 輛的方式提供「堤芬妮 · 藍」與「珍妮佛 · 黃」兩款全新車色配置，建議售價為新台幣 70.9 萬元起。

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Venue「超顯色限定版」除了在外觀提供「堤芬妮 · 藍」與「珍妮佛 · 黃」兩款車色，針對內裝中的座椅皮革滾邊處理也施以與車色相對應的色調處理，提供消費者在目前牛仔藍、極地白及都會灰之外，不一樣的車色選擇。

動力配置方面，Venue 車系採用 Smartstream Gamma 1.6 升直列四缸自然進氣缸內直噴引擎，搭配 IVT 無段變速系統，提供 123ps 最大馬力以及 15.7Kgm 最大扭力表現，其油耗表現在經濟部能源局公布的 7 月份測試結果中也已揭露，市區平均油耗為 13.15km/L，非市區平均油耗為 18.88km/L，綜合平均油耗為 16.3km/L，能源效率為一級，試駕報導 [請按此參閱]

Venue 車系是在去年 (2020) 9/10 時正式以國產化的方式推出，編成與建議售價依序為 GLA (新台幣 65.9 萬元起)、GLB (新台幣 69.9 萬元起) 、GLB 雙色 (新台幣 70.9 萬元起) 及 GLC (新台幣 74.9 萬元起)，近期也獲得 2021 車訊風雲獎「最佳國產小型 SUV」的殊榮，預料本次限量推出 1 00 輛的「超顯色限定版」可進一步提昇產品熱度。

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