金仁寶集團創辦人長子許介立蹲點20年　低調踏上接班路

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隔日，面對外界詢問「若許介立順利接下康舒董座之後，下一步是否有機會在金仁寶集團扮演更重要的角色？」出席三三交流會的許勝雄首度鬆口：「許介立若真獲得支持當選康舒董事長，就要先把這個角色做好，成為值得信賴的領導人物，被肯定之後就有機會。」
世代交替 許勝雄首度鬆口
也在4月20日這天，行事風格低調的許介立，首次以台灣區電機電子工業同業公會副理事長的身分接受專訪，暢談他對台灣製造業從南向製造到5G、低軌衛星等熱門應用的龐大商機。
這些議題，其實也與金仁寶集團今後的營運重心息息相關，從訪談中，身兼金仁寶集團旗下金寶、仁寶、康舒三大核心上市公司董事與總座的許介立，面對這些緊扣集團與台灣製造業生存的議題沉著應對，也讓外界看見這位話題人物的接班格局與視野。
「我們希望是母雞帶小雞，就是大型的OEM（原始設備製造商）與ODM（原始設計製造商），可以順勢帶著這些產業鏈，一起到東南亞去拓展；因為只有產業鏈整個起來，才有辦法在當地深耕。」這是許介立對電電公會會員廠商的喊話，但其實也是金仁寶集團的發展方向。
金仁寶集團旗下東南亞製造代工龍頭金寶電子，早已以母雞帶小雞的模式，帶著台灣供應鏈廠商南向深耕，成就現今「東南亞王」的稱號。之前，新金寶集團營運長鄒孔訓與採訪團隊參觀泰金寶位於泰國帕布裏廠時就說，這裡面積高達10萬坪，是台商在東南亞最大的廠。
1989年，金寶赴泰國設廠，成為台灣製造最早南向布局的廠商；此後並陸續在菲律賓、馬來西亞、新加坡等國設廠。如今，金寶已是泰國、菲律賓最大的EMS（電子專業製造服務）廠。2021年，仁寶也將借重泰金寶在東南亞的產能資源，替客戶代工製造汽車電子產品。
3月31日，電電公會成立「台灣ICT（資訊及通訊技術）產業新南向鏈結與聚落推動工作委員會」，並由許介立擔任召集人。許介立身兼金寶、仁寶董事，接下召集人的角色別具意義。「我認為東南亞在下一個10年、20年，有機會成為台商發展的基地。」許介立說。
東南亞設廠 金寶動作最快
不過，他也以印度為例，點出東南亞發展的局限性。「我認為印度是很大的市場，不過內部還是有很多問題要解決，所以要變成像過去中國的世界工廠，現在還沒有這樣的條件。」儘管印度政府一直在宣傳印度製造，並利用關稅讓製造商前往印度設廠；然而，印度各省在語言、稅法、交通都很獨立，「你在這省設工廠，不代表到另一省不用被課稅」，再加上印度基礎建設不足，中央政府的力量與執行力薄弱，造成印度的不確定性很大。
去年5月，許介立又多了一個身分—5G產業創新發展聯盟會長。「5G會是未來台灣ICT產業在轉型重要的轉折點。」許介立很肯定地說，未來所有的終端都會跟5G連結，等於是一個基礎建設，電動車、自駕車、遠距醫療、智慧工廠都要架構在5G上；再加上5G提供一個開放網路架構，讓台灣廠商更有機會切入到終端的交換機、基地台、伺服器還有邊緣運算，如廣達、緯創提供的伺服器與邊緣運算，讓台廠有更大的機會發展。
面對特斯拉、亞馬遜、谷歌、蘋果群雄競逐的低軌衛星市場，許介立認為，這些國際科技大廠過去都跟台灣廠商有密切合作，對台灣供應鏈也十分了解，這是台灣廠商未來的機會，特別是在地面的應用，台廠可以接到訂單的機會就很多。「低軌衛星對於國防而言很重要，所以可能不會在中國，雖然是台廠接單，也要部分轉向東南亞，這會讓台廠在東南亞生產的可能性增加。」
至於電動車，甚至未來的自駕車，都跟電腦控制比較相關，車廠的思維跟傳統燃油車廠不同，比較類似電子產品的思維，讓台灣廠商有很大的機會可以切入到這個領域。許介立也透露：「金仁寶會以電子產品的定位進入電動車領域，電控與電源是主要的發展方向。」
這次專訪中，許介立也首次分享他過去投資創業經驗與心得，以及父親許勝雄在當中扮演的關鍵角色。許介立說，他2000年創業時，想要設計一個電商的搜尋引擎，類似比價王的概念；但是，當時商家在網路投放廣告的概念還不成熟，導致新創公司在2003年結束營運。
創業受挫 了解企業生存術
「我覺得投資創業這件事，也讓我學習很多，就是你有一個好點子，但是你能不能活下去，是一件很重要的事情。」許介立苦笑說，如果兩件事都可以做到，就可以維持企業的永續經營。
在經營上，許勝雄也經常會給許介立一些建議。「我父親常講一步一腳印慢慢地做，然後不要什麼事情都只想到好的地方，對於你的風險到底在哪邊要仔細去思考，最壞的打算是什麼？如果連最壞的打算你都可以承受，你的企業要存活下來的機率就會好一點。」
許勝雄曾說：「我不會讓人覺得他（許介立）是含著金湯匙，也不會讓他承受太多不必要的關愛。」的確，許介立頂著早稻田大學的光環，許勝雄還是讓他從工廠基層做起，20年後，才逐漸進入集團核心。
面對外界好奇的接班計畫，許勝雄也曾直言：「金仁寶集團沒有接班的問題。」因為集團早已安排一批批接班梯隊，言下之意，他沒有非要許介立接班不可的念頭。然而，個性沉穩的許介立近年透過康舒、電電公會、三三青年會的歷練，向外界證明自己的成績單，也就讓他的接班頗有水到渠成的態勢。
4月21日，也許為了避開媒體的追問，許介立缺席了三三交流會例會。例會結束後，人潮散去，他才悄悄現身，這也符合過去至今他一貫不愛出鋒頭的作風。不過，從這次採訪過程中，我們也看見許介立的蛻變，從過去鮮少站在鎂光燈下，到現在經常要站上最前線，的確也讓外界對許介立的接班，有更多的期待。