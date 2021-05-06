國內首間新型態概念店 Toyota 品牌形象館正式開幕

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「Toyota 品牌形象館」位在「 Mitsui Outlet Park 林口」的 1 樓接近東口處，內部除了展出 2 輛 Prius PHV 插電式油電複合動力車及充電體驗區之外，中央更懸掛直徑 4 公尺的巨大藍色球型裝置藝術，表現為雕刻師父手工打磨的台灣地標象徵縮影，另外也規劃前衛座椅及星球書櫃的拍照景點，消費者前往打卡還可獲贈每日限量禮品。
現場展出的 Prius PHV 採用最大馬力 98PS、峰值扭力 14.5kg-m 的 2ZR-FXE 1.8 升 Atkinson 循環汽油引擎搭配 Hybrid Synergy Drive 油電複合動力系統，透過 PCU 動力控制模組分配輸出值，提供 122 匹綜效最大馬力，變速方式為 E-CVT 電子控制無段變速，平均油耗最高可達 109.9km/L，純電最高車速可達 135km/h，支援 110V/220V AC 充電，消費者若有興趣也可現場預約試乘。
和泰汽車認為，像 Prius PHV 這樣的車款是目前國內消費者最務實的減碳運具選擇，因我國整體發電結構約有 78.5% 來自火力發電，再生能源僅佔有約 6%，而純電動車在整體生命週期中並非達到絕對零碳排，而 PHV 車款則擁有更零或的使用，也免除里程焦慮問題，加上售價較純電動車親民，因此為目前最務實的減碳運具選擇。
Toyota 冀望藉由品牌形象館的設立，向大眾傳達品牌電動化車款的優勢，以及未來發展的願景。Toyota 規劃在 2025 年前推出 15 款純電動車，而和泰汽車更希望在 2025 年時將各式電動化車款的銷售佔比提昇至 40%，幫助我國實現碳中和的理想。