2次提親都破局！女友媽「吸血條件」曝　網嘆：乾脆別娶

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女友媽接著交代，男方買黃金2兩給他們女兒，還要帶他們女兒去買兩套洋裝，卻又對二哥說「項鍊拿去洗一洗，訂婚再拿來戴，我再給你貼一些」。事後，對方還打電話要求「12台或6台禮車，伴娘伴郎各6個」，這讓原PO家人覺得太誇張，決定下星期再次提親。
結果第二次提親時，爸媽考量到經濟條件，也算過訂婚、結婚、坐月子及滿月酒至少要100多萬，最後由媒人婆提出「大聘會退回，小聘12萬，女方給喜餅數量男方做，見祖6000」，沒想到一聽到條件改變，女友媽當場崩潰，女友爸甚至語帶威脅地說「結婚一輩子只有一次，你們確定要這麼潦草？」
因此第二次提親也破局了，這也讓原PO相當傻眼，「女孩子都會幻想有個美美的婚禮，但不是建立在男方父母的經濟壓力身上，第一次提親就遇到極品親家，這是我們去提親發生的事，想看看大家有什麼想法？」
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「她媽是人口販子嗎」、「女生hold不住家人，這段婚姻最好踩煞車」、「我是男生的話，我絕對不會結這婚」、「感覺就算結了可能也很快就要離婚了⋯⋯」、「女友這時候到底在幹嘛，怎麼不出來阻止自己爸媽」、「笑死，是媽媽想結婚吧？」、「說句不好聽的，我覺得這樁親事就算成了，大概也維持不久」。
事後，原PO也更新處理方式，就是婚禮的錢和月子的錢會給新人，原本月子錢是女方負責，後來就決定是原PO家人負責，並且會找月子中心或月子媽媽，「雖然談崩前爸爸退一步，說大小聘共60，給新人讓他們自己辦，但女友媽卻還是不同意」。（編輯：許智超）