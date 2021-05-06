2次提親都破局！女友媽「吸血條件」曝　網嘆：乾脆別娶

▲原PO把塵封已久的結婚照搬出來，女兒一看就誇讚「好漂亮喔」，下一句話卻讓她當場想大翻白眼。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有網友的二哥到女友家提親，卻連兩次都破局。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-06 18:07:32

結婚是兩個家庭的事，除了要男女主角好好協調，也需要雙方家庭的溝通合作。近日，就有網友分享，她的二哥到女友家提親兩次都破局，只因為女友媽一連串的條件，讓她忍不住發文問「想看大家有什麼想法？」貼文一出，網友都傻眼直呼「她媽是人口販子嗎？」 

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原PO在《Dcard》表示，二哥最近到女友家提親，女方家長一開始就讓爸媽乾等半小時，最後由女方伯母出來招呼，提出「不要西式喜餅，要求小聘、中式喜餅、見祖一共要26萬」的條件，還明示、暗示「女友不會帶孩子，要媽媽幫忙帶孫…」。

女友媽接著交代，男方買黃金2兩給他們女兒，還要帶他們女兒去買兩套洋裝，卻又對二哥說「項鍊拿去洗一洗，訂婚再拿來戴，我再給你貼一些」。事後，對方還打電話要求「12台或6台禮車，伴娘伴郎各6個」，這讓原PO家人覺得太誇張，決定下星期再次提親。

結果第二次提親時，爸媽考量到經濟條件，也算過訂婚、結婚、坐月子及滿月酒至少要100多萬，最後由媒人婆提出「大聘會退回，小聘12萬，女方給喜餅數量男方做，見祖6000」，沒想到一聽到條件改變，女友媽當場崩潰，女友爸甚至語帶威脅地說「結婚一輩子只有一次，你們確定要這麼潦草？」

▲女方提出「不要西式喜餅，要求小聘、中式喜餅，見祖一共要26萬」，讓原PO家人相當傻眼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲女方提出「不要西式喜餅，要求小聘、中式喜餅，見祖一共要26萬」，讓原PO家人相當傻眼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
因此第二次提親也破局了，這也讓原PO相當傻眼，「女孩子都會幻想有個美美的婚禮，但不是建立在男方父母的經濟壓力身上，第一次提親就遇到極品親家，這是我們去提親發生的事，想看看大家有什麼想法？」

貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「她媽是人口販子嗎」、「女生hold不住家人，這段婚姻最好踩煞車」、「我是男生的話，我絕對不會結這婚」、「感覺就算結了可能也很快就要離婚了⋯⋯」、「女友這時候到底在幹嘛，怎麼不出來阻止自己爸媽」、「笑死，是媽媽想結婚吧？」、「說句不好聽的，我覺得這樁親事就算成了，大概也維持不久」。

事後，原PO也更新處理方式，就是婚禮的錢和月子的錢會給新人，原本月子錢是女方負責，後來就決定是原PO家人負責，並且會找月子中心或月子媽媽，「雖然談崩前爸爸退一步，說大小聘共60，給新人讓他們自己辦，但女友媽卻還是不同意」。（編輯：許智超）

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