▲ Toyota 宣示電動化宏圖，首間品牌形象館進駐林口三井 Outlet

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Toyota 推動汽車電動化 旗下電動化車款布局齊備
豐田汽車日前正式宣布旗下 bZ 電動車品牌登場，同時也宣告將在 2025 年以前推出 15 款電池電動車（BEV）。事實上，Toyota 在車輛電動化耕耘已行之有年，1997 年便發表初代 RAV4 BEV；同年並在美國推出第一代 PRIUS，搭載油電複合動力系統（HEV），提供消費者低碳排的先進動力選擇；之後更領先導入 Prius 插電式油電複合動力車（PHEV），至今全球已累積銷售超過 1,700 萬輛電動化車輛。
不僅如此，豐田汽車也在 2014 年車壇推出第一代 Mirai 氫燃料電池電動車（FCEV），以純淨氫氣轉換為車輛行駛動力，在整個行駛過程中，除了 H2O 水分子之外，不會排放任何廢棄物。Toyota 致力推行電動化車款發展，目標是協助達成全球「碳中和」計畫與環境永續，並在社會與科技推進的過程中，提供滿足消費大眾需求的全方位運輸工具選擇。
推展「碳中和」
和泰汽車自 2006 年在台灣率先導入 Prius 起，便開始全力推廣最適合台灣使用的各式電動化車輛，希望將 2025 年電動化車輛（含HEV/PHEV/BEV）銷售占比由現在的 25% 提高到 40%，積極協助台灣早日達成「碳中和」的目標。
隨插即充 Peius PHV 插電式油電複合動力
「TOYOTA品牌形象館」現場展示 2 台 Prius PHV，讓民眾在 OUTLET 逛街之餘也能輕鬆賞車，同時也提供預約試乘服務。Prius PHV 以「都市純電、長程油電」為開發理念，結合電動車和油電車的優點，純電行駛里程最高達到 64km註3，相當於日常短程通勤往返無須耗費一滴汽油；長程旅途也不必擔心電量問題，當電量較低時將切換為油電行駛模式，官方平均油耗高達 109.9km/L。
Prisu PHV 只要用家裡的 110V 插座即可充電，同時也支援 220V 的充電模式，車主可選擇自費安裝充電樁，享有更快速的充電體驗。「TOYOTA品牌形象館」也特別規劃 110V 通電裝置體驗區，讓消費者實際操作。
進駐 MITSUI OUTLET PARK林口
Toyota 本次選擇在 MITSUI OUTLET PARK林口開設品牌形象館，便是看中其地點優勢與客群豐富度。而「TOYOTA品牌形象館」除了先進電動化車款探索外，更添加許多年輕人喜愛的潮流元素。
「TOYOTA品牌形象館」正中央懸掛著直徑長達 4 公尺的巨大藍色球型裝置藝術，球面以雕刻師傅手工打磨的台灣地標象徵地球縮影。此外現場也規劃許多網美點，例如：充滿星際大戰風格的前衛座椅、文青必拍的星球書櫃等。活動期間來店完成拍照打卡任務，便有機會獲得每日限量驚喜小禮。
【TOYOTA品牌形象館 | MITSUI OUTLET PARK林口限定店】
展出期間：2021年5月7日～2021年7月31日
展示地址：新北市林口區文化三路一段356號(1F，近東口)
營業電話：(02)2609-0855
營業時間：
週一～週四 11:00~21:30
週五(包含例假日前一日) 11:00~22:00
週六～週日(包含例假日) 10:30~22:00