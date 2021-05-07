注入熱血基因　Volkswagen Tiguan R 試駕

●車系首次推出 R 頂級性能車型。
●外觀具備 R 專屬前保桿、R 專屬後下擾流／雙邊四出尾管、21 吋 Estoril 鋁圈、R 專屬藍色煞車卡鉗與 R 式樣照地燈。
●標配黑化處理的 Black Style 外觀套件，包含水箱護罩、後視鏡、窗框、車頂行李架、尾翼、車側／車尾隱私玻璃與車側／後保桿鍍鉻飾條。
●R 字樣廠徽改為新世代字型。
●5 種專屬車色：珍珠黑、星砂海豚灰、金屬科技銀、金屬炫藍和星鑽珍珠白。
●內裝部分導入新世代觸控式方向盤，配置專屬”R”快捷鍵、Nappa Carbon 碳纖維紋運動型真皮座椅、Harman Kardon 環繞音響系統(480W 輸出) 。
●配備 R 性能部門專門調校的 4 MOTION 四輪驅動系統、動態齒比轉向輔助系統及懸吊降低 10mm 的 DCC 主動式底盤控制系統。
●配置 2.0 TSI EA888 evo4 引擎，搭配 7 速 DSG 變速箱，擁有 320ps 最大馬力和 42.8 kgm 最大扭力，0-100kmh 加速僅 4.9 秒。
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這次台灣福斯汽車在今年 4 月的時候基於現行 Tiguan 產品編成上再加入了 R 的選擇，藉以滿足消費者對於性能跑旅的渴望。而這次所試駕的 Tigaun R 售價則為 202.8 萬元。其除了擁有運動化設計及創新科技，在動力系統方面更採用可爆發 320 匹馬力的 2.0 升TSI 渦輪增壓汽油引擎搭配 4MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統，在實用之餘也兼顧了強悍性能的展現。
外觀方面 Tiguan R 在原有的輪廓基礎之下，取消黑色防刮材質換上與車色同烤漆的 R 專屬空力套件，並分別於水箱護罩、後視鏡、窗框、車頂行李架、尾翼、車側等細節以黑色烤漆處理，再搭配 21 吋鋁圈與 R 藍色煞車卡鉗，以及專屬 R 字樣，營造出仿如運動掀背車般的風格。
Tiguan R 長寬高分別是 4,514mm x 1,859mm x 1,668mm，較 380 TSI R-Line Performance 版本長 3mm、低 7mm，軸距維持 2,678mm 的表現。
水箱護罩內嵌有新樣式 R 的識別字樣。
LED Matrix 矩陣式頭燈在 330 TSI Elegance Premium 以上為標準配備，具備 DLA 動態頭燈自動切換功能以及主動轉向調整。
Tiguan R 配置 21 吋專屬鋁圈，配胎尺碼為 255/35 R21。而內部的 R 專屬加大卡鉗與碟盤難以遮掩性能韻味。
在車側葉子版也設計了矢狀的 R 標誌。
四出排氣尾管為 R 車型專屬配置，透過閥門設計切換至賽車模式時會有更大的排氣聲響。
廠徽的 Tiguan 字樣改為 R 專屬字形。
內裝部分維持一般 Tiguan 的設計感，除了 10.25 吋全邏輯數位化儀表、第三代 MIB 模組化 Discover Pro 9.2 吋觸控螢幕、觸控式空調面板之外，亦透過藍色縫線、R Logo 藍色飾徽專屬運動化真皮多功能方向盤和方向盤換檔撥片，搭配碳纖維紋路的真皮座椅，給予駕駛者最為直覺之運動化座艙感受。此外，Tiguan R 也配備了 10 顆喇叭 Harman Kardon 環繞音響系，在智慧手機普及化的現代來說，車內的配備表現在娛樂性及便於使用性都有兼顧。
R Logo 藍色飾徽專屬運動化真皮多功能方向盤與 Arteon R-Line 相同，但左側按鍵控制區提供特殊R按鍵，便於切換駕駛模式與獨特賽車模式，後方也有跑車化的換檔撥片設計，賦予駕駛更戰鬥的氛圍。
Tigaun 車系在 280 TSI Elegance 以上配備 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表，支援豐富而清晰的多種顯示方式，兩側以 LED 燈號顯示水溫及油量。
跑車式換檔撥片面積更大，戰鬥感更加濃厚。
方向盤下方使用 R Logo 藍色飾徽點綴。
第三代 MIB 模組化資訊娛樂系統採用 9.2 吋觸控鏡面螢幕，內含 Soft Key 全平面虛擬按鍵及手勢控制功能，也具備原廠中文導航系統、App-Connect 多媒體手機鏡射（含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay)。
電子恆溫空調為小改款 Tiguan 車系的標準配備。
中央鞍座前部提供 2 組 USB Type-C 插座及 12V 電源插座。
中央鞍座的置杯架與 280 TSI Elegance 不同，兩側檔板採用伸縮設計，可對應不同大小的杯型，完整收納後則可形成一處開放式空間。
Tigaun R 的座椅樣式與 280 TSI Elegance 並無不同，椅面材質則是換上碳纖維紋路設計來呼應性能旗艦的地位。
330 TSI Elegance Premium 車型以上副駕駛座具備電動調整與記憶功能。
後座空間充裕，座椅可進行滑移及傾斜角度調整，包覆性不強烈但發泡棉的支撐性良好。
中船下方設有 USB Type-C 插座及 12V 電源插座。
全景式電動玻璃天窗在 380 TSI R-Line Performance 車型等級以上才會配置。
行李廂容積為 615 公升，透過後座快速傾倒功能更能一舉放大至 1,655 公升。
安全防護部分，Tiguan 車系標準配備 7 具 SRS 輔助系統及 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，包含全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統(含 AEB 自動輔助緊急煞車功能)、前方行人監控系統、車側盲點警示系統等、車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統、主動乘員防護系統(前方及後方偵測)、RTA 後方橫向車流警示系統 (含煞車輔助功能)、Emergency Assist 緊急待援輔助系統及 Area View 360 度環景顯示等，也首度導入 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統。
動力系統搭載 2.0 升 EA888 evo4 四缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 DQ381 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱，，擁有 320ps 最大馬力與 42.8kgm 最大扭力， 0-100 加速僅需要 4.9 秒；同時因搭載車身降低 10mm 的DCC主動式底盤控制系統以及 4MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統輔助下，讓操控更為得心應手。
320ps 最大馬力與 42.8kgm 最大扭力的帳面數據是相當帶勁，但實際駕馭時受制於 4MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統的搭載，輕踩油門引擎在低速牽引的力量並不猛爆；但在熟悉一段路之後，由於整體動力的輸出峰值集中在中段，隨著速度堆疊以及大腳油門之下，約莫在 4、5,000rpm 左右時給予印象深刻的是暴力的推進感受。
除了動力輸出的進階之外，Tiguan R 也汲取自 R 部門賽道上所累積的工程調校經驗，在底盤懸吊方面做了大幅度升級，配置 DCC 主動式底盤控制系統，以及專屬運動懸吊且降低車身高度 10mm，搭配專屬前軸扭力分配限滑差速器，給予駕駛者信心十足的操控樂趣；同時，Tiguan R 配有「舒適」、「運動」、「賽車」和「個人化」四種駕駛模式選擇，讓駕駛不僅獲得更激進的駕馭感受，同時也能兼顧日常通勤的乘用訴求。
運動化懸吊帶來硬調的路面反饋，在高速時行進過程中可以感受到更充分的支撐性，同時一般 SUV 在過彎時的側傾在 Tiguan R 則完全找不到，對於過彎時車輛的掌控能力更有信心，給人想要放手一搏的慾望。不過雖然懸吊強調是更為硬派的取向，但實際上在一般道路巡航時還是保有足夠的乘坐舒適性，只是在較破碎或是柏油顆粒較大的路面走行時，21 吋的胎面輾壓坑洞或碎石都會產生較鮮明的震盪與聲響。
在休旅車掛帥的市場當中，Volkswagen Tiguan 理應只是一部家庭或者通勤代步使用這類制式用車需求的存在，但是從 Tiguan R 上又可以嗅到截然不同的性能味道，在兼容原本的實用、舒適和機能性之餘，Tiguan R 所賦予的不只是眾樂樂，也更適合忠於愛車者玩樂的車款。