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據統計，近八成青少年吸相當在意身邊同學腋下異味問題，有超過五成以上的青少年有腋下多汗、異味困擾問題，且擔心影響交友。黃耀立醫師表示，有近五成的青少年表示，若身邊同儕有「腋」味問題，往往不知道如何開口而選擇與他們保持距離，讓青少年內心充滿煎熬無助，甚至被貼上「臭臭男」的標籤，造成自卑孤僻身心症狀，產生自卑的情況。
腋下多汗與遺傳有關 不容忽視
腋下問題忽視不得，但是現在有很多家長不知道腋下與遺傳有關，經常認為腋下飄出臭味是孩子自己的問題。當孩子自己嘗試用止汗劑、體香劑想要掩蓋味道時，雖然能暫時止效果卻有限。而大多數的父母想要幫助孩子，卻對傳統侵入性手術的安全性存疑，也不願意讓孩子術後留下永久的疤痕、汗水代償性、疤痕感染等問題，而遲遲不敢就醫治療。
清新微波熱能止汗術 手術安全免開刀留疤
身為三個孩子父親的黃耀立醫師表示，現在已有美國FDA及台灣衛福部核可的非侵入性治療解決這樣的難題，一小時內即可一次解決「腋下多汗、異味」的困忍，免於傳統手術需要會有疤痕或代償問題。黃耀立醫師解釋，「二代清新微波熱能止汗術」其作用的原理，是以透過水分子自旋產生的熱能的原理，讓能量精準聚集在大小汗腺密集區域，一次性精準破壞富含水分的大汗腺與小汗腺，達到消除腋下多汗與狐臭效果，手術安全沒有疤痕。
演藝圈母子檔崔佩儀與兒子貝克宇親臨現場分享心得，崔佩儀分享，早年拍古裝戲因為流汗過多，還伴隨過敏問題，治療後沒有汗水代償的疑慮，改善腋下多汗異味的困擾。貝克宇回憶，上了國中對味道特別敏感，加上自己超會流汗，學校體育課教室的味道五味雜陳，每次出門前都需要噴上香水才會覺得自在，原本擔心治療過程會有疼痛感，他更分享治療過程不會疼痛，術後第三天還能去上游泳課。
腋下問題不容忽視 揮別汗臭找回清新人生
黃耀立提醒，若父母有發現孩子有腋下多汗異味等問題，有極高的機率會遺傳給下一代。鼓勵有相關困難者，應尋求醫師幫助及治療，讓青少年不再尷尬，勇敢追求清新的人生！
資料來源：健康醫療網 青少年腋下飄汗味 這「治療」助他不再尷尬，迎向清新人生
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