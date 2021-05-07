早期肺癌就精準治療　研究：有效延長「無疾病存活期」

早期肺癌就精準治療　研究：有效延長「無疾病存活期」
早期肺癌就精準治療　研究：有效延長「無疾病存活期」

健康醫療網

2021-05-07 11:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】肺癌為台灣癌症十大死因榜首達數十年，根據107年的癌症登記報告指出，其中肺癌在男性與女性的發生率皆攀升至第二名，早期肺癌發生率更是10年前的3倍，為所有癌別中成長最多的癌症，台灣肺癌學會陳育民理事長指出，早期肺癌的治療方式以手術為主，但術後仍有復發甚至死亡的風險，患者應在術後接受合適的輔助治療，延長無疾病存活期，穩定控制病情，化學治療作為手術後輔助治療已行之有年，然5年無疾病惡化存活期僅能提升約5%，其效果有限。

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臨床腫瘤學會賴俊良理事長表示，小於1公分的腫瘤在手術切除後五年存活率可達九成，然而根據統計，腫瘤切除後仍有超過一半的患者經歷疾病復發甚至死亡。肺癌高復發風險需要更好的治療武器來對抗！根據《新英格蘭醫學雜誌》發表研究指出，針對有表皮生長因子受體基因表現（EGFR）類型的肺癌，已有對應的標靶治療加入輔助治療行列，可降低八成的復發風險，精準醫療已正式推進早期肺癌，有助患者撥去復發陰霾，帶來治療新希望！ 

早期肺癌發生率比10年前成長3倍！　手術切除仍有七成復發風險

肺癌發生人數逐年增加，其中早期肺癌更是所有癌別中成長最快速的，自民國97年癌症登記報告統計I到IIIA期肺癌人數為1,698人，至107年攀升至5,459人，10年間成長3倍

台灣肺癌學會陳育民理事長指出，肺癌的致病原因從外部環境的空污、職場有害物質、油煙到家族遺傳、肺部病史等個人體質，都是導致肺癌的危險因子，在台灣肺癌中有約8至9成為非小細胞癌，其中又以肺腺癌居多，較常發生在女性、非抽菸族群。

肺癌的分期可以根據腫瘤大小和位置而有所不同，陳育民理事長說明，目前早期肺癌普遍仍以手術為主，術後存活率極高。但即便如此，仍存在著復發的隱憂，根據統計指出，I到III期的肺癌患者在術後仍有45%~76%的復發風險，且隨著期別的增加而攀升。根據美國癌症學會資料，若於肺癌第一期、第二期發現，有半數患者可以存活超過5年根據美國癌症學會資料，第一期發現肺癌的五年存活率可達68%~92%，第二期仍有53%~60%超過半數，但直到第三期下降到26%-36%，第四期甚至不到10%，因此如何使患者在早期治療時即降低疾病復發、延長無疾病存活期，成為治療的重要目標。

無疾病存活期(DFS)是早期肺癌治療關鍵指標　及早診治延長存活

臨床腫瘤學會賴俊良理事長表示，早期肺癌治療成果的重要指標之一是無疾病存活期(Disease Free Survival)，意指病人經過治療後無復發、轉移且不死亡的時間，IB期到IIIA期的肺癌患者，建議在手術切除病灶後進行輔助治療，透過控制癌細胞成長來延長無疾病存活期、降低疾病復發風險。

「化療」為現今主要的輔助治療選擇，但根據統計顯示化療僅能延緩16%的復發風險，在治療成果上仍有加強空間。陳育民理事長也補充，現有的輔助性化學治療，雖然有助肺癌患者控制病情，但仍有復發、死亡風險， 根據統計指出仍有超過半數的患者，在接後輔助性化學療法後出現疾病復發。

研究證實：精準醫療輔助早期肺癌治療　可望降低8成復發風險

根據《新英格蘭醫學雜誌》研究指出， EGFR早期肺癌的術後輔助治療，除化學療法外，也有標靶藥物的選項，可以降低83%的復發風險，可說是早期肺癌治療的新突破，延長病友的無疾病存活期、追求肺癌治癒可能性。EGFR突變基因的早期肺癌患者，無論術後是否曾使用過化學療法，在接受精準治療作為輔助療法，皆能降低疾病復發風險、延長無疾病存活期。

更值得令人注意的是，在這項研究中，有超過一半以上的受試者為亞洲人。台灣也有患者參與其中。賴俊良理事長說明，亞洲約有6成的肺癌患者有EGFR突變基因，是亞洲最常見的基因突變，台灣檢測出EGFR基因突變的比例與亞洲相同，不同的致病基因有相對應的精準治療選擇，透過與腫瘤細胞上的受體接和達到控制腫瘤的目的。

疾病復發是癌友的共同夢魘，期待精準治療的加入，能為早期肺癌患者帶來生命新希望。陳育民理事長表示，近年肺癌治療有較多突破，不論是早期、晚期都可以透過創新的治療選擇來突破困境。賴俊良理事長強調，早期肺癌的存活率雖然較高，但不可忽略復發帶來的傷害，病人可以跟醫師討論，鎖定致病基因選擇合適的藥物，掌握治療時機以擁有高存活的未來! 



資料來源：健康醫療網 早期肺癌就精準治療　研究：有效延長「無疾病存活期」

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