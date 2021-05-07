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早期肺癌發生率比10年前成長3倍！ 手術切除仍有七成復發風險
肺癌發生人數逐年增加，其中早期肺癌更是所有癌別中成長最快速的，自民國97年癌症登記報告統計I到IIIA期肺癌人數為1,698人，至107年攀升至5,459人，10年間成長3倍
台灣肺癌學會陳育民理事長指出，肺癌的致病原因從外部環境的空污、職場有害物質、油煙到家族遺傳、肺部病史等個人體質，都是導致肺癌的危險因子，在台灣肺癌中有約8至9成為非小細胞癌，其中又以肺腺癌居多，較常發生在女性、非抽菸族群。
肺癌的分期可以根據腫瘤大小和位置而有所不同，陳育民理事長說明，目前早期肺癌普遍仍以手術為主，術後存活率極高。但即便如此，仍存在著復發的隱憂，根據統計指出，I到III期的肺癌患者在術後仍有45%~76%的復發風險，且隨著期別的增加而攀升。根據美國癌症學會資料，若於肺癌第一期、第二期發現，有半數患者可以存活超過5年根據美國癌症學會資料，第一期發現肺癌的五年存活率可達68%~92%，第二期仍有53%~60%超過半數，但直到第三期下降到26%-36%，第四期甚至不到10%，因此如何使患者在早期治療時即降低疾病復發、延長無疾病存活期，成為治療的重要目標。
無疾病存活期(DFS)是早期肺癌治療關鍵指標 及早診治延長存活
臨床腫瘤學會賴俊良理事長表示，早期肺癌治療成果的重要指標之一是無疾病存活期(Disease Free Survival)，意指病人經過治療後無復發、轉移且不死亡的時間，IB期到IIIA期的肺癌患者，建議在手術切除病灶後進行輔助治療，透過控制癌細胞成長來延長無疾病存活期、降低疾病復發風險。
「化療」為現今主要的輔助治療選擇，但根據統計顯示化療僅能延緩16%的復發風險，在治療成果上仍有加強空間。陳育民理事長也補充，現有的輔助性化學治療，雖然有助肺癌患者控制病情，但仍有復發、死亡風險， 根據統計指出仍有超過半數的患者，在接後輔助性化學療法後出現疾病復發。
研究證實：精準醫療輔助早期肺癌治療 可望降低8成復發風險
根據《新英格蘭醫學雜誌》研究指出， EGFR早期肺癌的術後輔助治療，除化學療法外，也有標靶藥物的選項，可以降低83%的復發風險，可說是早期肺癌治療的新突破，延長病友的無疾病存活期、追求肺癌治癒可能性。EGFR突變基因的早期肺癌患者，無論術後是否曾使用過化學療法，在接受精準治療作為輔助療法，皆能降低疾病復發風險、延長無疾病存活期。
更值得令人注意的是，在這項研究中，有超過一半以上的受試者為亞洲人。台灣也有患者參與其中。賴俊良理事長說明，亞洲約有6成的肺癌患者有EGFR突變基因，是亞洲最常見的基因突變，台灣檢測出EGFR基因突變的比例與亞洲相同，不同的致病基因有相對應的精準治療選擇，透過與腫瘤細胞上的受體接和達到控制腫瘤的目的。
疾病復發是癌友的共同夢魘，期待精準治療的加入，能為早期肺癌患者帶來生命新希望。陳育民理事長表示，近年肺癌治療有較多突破，不論是早期、晚期都可以透過創新的治療選擇來突破困境。賴俊良理事長強調，早期肺癌的存活率雖然較高，但不可忽略復發帶來的傷害，病人可以跟醫師討論，鎖定致病基因選擇合適的藥物，掌握治療時機以擁有高存活的未來!
資料來源：健康醫療網 早期肺癌就精準治療 研究：有效延長「無疾病存活期」
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊