加高更粗獷 Ford Explorer Timberline 亮相

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外觀方面，Explorer Timberline 擁有全新的 Forfed Green Metallic 金屬綠色車身塗裝，全車細節施以黑色處理，保險桿下方新增金屬護板，並在 C 柱及尾門加入 Timberline 徽飾，車頭配置 2 個 Red Ember 拖車鉤，可拖曳最高 150% 車身總重的車輛，Carbonized Gray 深灰水箱罩內加裝 LED 霧燈，還可在經銷商加裝亮度達遠燈 2.5 倍的探照燈。
內裝方面，Explorer Timberline 採用與車色呼應的 Deep Cypress 座艙配色，搭配 Stone Mesh 石紋飾板，而頂蓬、頂蓬控制面板、A/B/C 柱飾板、門把手、遮陽板及天窗遮陽板等部位均施以 Ebony 黑色處理，方向盤飾板、中控台、車門扶手採用 Satin Silver Twilight 銀色處理，座椅運用 ActiveX 織布與 Timberline 圖案並搭配 Deep Tangerine 縫線。另外也配備橡膠耐髒地毯、雙前座電熱椅、皮質包覆電熱方向盤及 Co-Pilot360 Assist+ 主動安全科技。
Ford 還提供 3 款 Outfitter 套件供車主選配，分別是 Outfitters SkyBox 車頂置物箱、Outfitters MegaWarrior 車頂置物籃及 Outfitters FrontLoader 車頂自行車架，可結合全天候地毯、車頂橫桿及 Yakima 車頂相關配件互相搭配。
動力配置方面，Explorer Timberline 採用 2.3 升 EcoBoost 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 10 速自排變速箱，最大輸出為 300hp/42.8kgm，提供七種駕駛模式的地形管理系統，使駕駛能夠輕鬆穿越各種地形，也配備 Class III 拖車套件帶來最高約 2,404 公斤的拖曳能力。
底盤方面，Explorer Timberline 換上源於警車的避震器，使最低距地高提昇至 8.7 英吋 (約 22.098 公分)，進入角達到 23.5 度，離去角達到 23.7 度，也重新調校轉向系統與防傾桿來對應越野需求，並配備 Torsen® 限滑後差速器，足踏 Bridgestone Dueler P265/65R18 全地形輪胎搭配 Timberline 專屬黑色輪圈。
國內市場方面，目前福特六和未引進 Explorer 車系，現正販售的休旅主力為 Kuga 車系，另有基於 Focus 所開發的 Focus Active 跨界掀背產品，以及主打 7 人座多功能空間的 Tourneo Connect (旅玩家) 等。