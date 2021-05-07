DFSK Fengon 500 正式導入德國市場

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外觀方面，Fengon 500 與電動車產品 Glory E3 採用相似的造型，車頭配置大面積橫向格柵水箱罩，車頂與車外後視鏡蓋施以黑色烤漆，足踏 205/60R16 胎圈組。尺碼部分，Fengon 500 的車身長寬高為 4,385x1,850x1,645 (mm)，軸距則為 2,655mm。
內裝方面，Fengon 500 採用五人座配置，第二排座椅具備 6/4 分離傾倒機能，可與行李廂形成平面，也配備全景天窗、My FENGON 車聯網、10.25 吋液晶儀錶、10.25 吋觸控螢幕、倒車顯影、手機無線充電、免鑰匙系統。
動力配置方面，Fengon 500 採用符合 Euro 6d 排放規範的 1.5 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，可輸出 85kW 最大功率，搭配 5 速手排或 CVT 無段變速系統與前輪驅動，在 NEDC 標準下的平均油耗約為 13.7km/L。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興目前販售大穩發 S2.5t、金穩發及穩發共 3 款小貨車，其中最新上市的大穩發 S2.5t 將總重升級至 2.5 噸，並導入包括 ESC 車身動態穩定系統、ABS 防鎖死煞車系統及後車門兒童安全門鎖等安全配備，引擎也通過歐盟六期排放標準，並提升輸出表現，建議售價為新台幣 60.8 萬元起。