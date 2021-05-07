暴力房車美學　全新 Brabus 800 登場

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-05-07 13:55:40

Brabus 日前推出以現行小改款 Mercedes-AMG E63 4MATIC+ 開發而來的全新 Brabus 800，具備專屬的外觀空力套件以及更強勁的動能輸出。

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此次新推出的 Brabus 800 擁有專屬的空氣力學套件，全車在氣壩、側裙、後視鏡蓋均採用碳纖維材質製作，水箱罩換上 Brabus 最新的雙外側進氣口設定，車尾配置碳纖維鴨尾與空氣分流器，強化高速行駛時的下壓力及過彎穩定性，足踏前 21 吋後 22 吋 Pirelli P Zero 輪胎搭配 Platinum Edition Z 鍛造輪圈，結合可根據駕駛模式不同降低 10mm 或 20mm 主動式氣壓懸吊系統來營造更低趴的氣息。

座艙方面則採用 Alcantara 及真皮材質製作飾板與座椅表面，輔以鋁合金門檻、踏板以及木紋飾板，再加上專屬的 Brabus 字樣來彰顯獨特身分。

動力表現上，Brabus 800 將原先搭載於 Mercedes-AMG E63 4MATIC+ 的 4.0 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎重新調校 ECU 與渦輪系統，搭配具備靜音模式的高性能排氣系統，硬是額外搾出 188ps 與 150Nm 的輸出，使得最大馬力來到 800ps 之譜，並於 3,600 rpm 時輸出 1,000Nm 最大扭力，0-100km/h 僅需 3.0 秒，最高極速則限制在 300km/h 左右。

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