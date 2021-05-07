Suzuki Vitara ALLGRIP 城市野行體驗會 5/8 起開始巡迴

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-05-07 15:55:40

Taiwan Suzuki 今日 5/7 下午選在林口公有停車場宣布「Vitara ALLGRIP 城市野行體驗會」正式開跑，本週末 (5/8~5/9) 起自新北市起，陸續舉辦台北、桃竹苗、台南、中彰投及高雄等巡迴場次，時間全數為週末，消費者可進行網路預約報名

我是廣告 請繼續往下閱讀
Taiwan Suzuki 鈴木忠臣董事長 (左) 與 Taiwan Suzuki 潘瀅仁協理 (右) 一同宣布「Vitara Allgrip 城市野行體驗會」正式開跑。
「Vitara ALLGRIP 城市野行體驗會」中共規劃 7 大關卡，體驗 Vitara ALLGRIP 車型的越野操駕與安全表現，分別是「RCTA Test 後側警示系統體驗」、「ESP Test 電子車身穩定系統」S 型繞錐體驗、可感受懸吊系統與車身剛性的「Bumpy Test 顛簸體驗」與「Smally Bumpy 微顛簸體驗」、體驗進入角與離去角的「Stairst Test 階梯落差體驗」、感受車體底盤剛性的「Side Slope Test 側傾斜體驗」及「Wading Test 涉水體驗」等。

場次規劃方面，5/8~5/9 於林口公有停車場舉辦新北場，每個場次分為 6 個時段 (10~11、11~12、13~14、14~15、15~16、16~17)，自 5/22~5/23 於家樂福內湖站 City Parking 停車場舉辦台北場，6/19~6/20 於桃園大江戶外購物中心戶外巴士廣場舉辦桃竹苗場，6/26~6/27 於台南永康婚宴情定城堡停車場舉辦台南場，7/3~7/4 於台中七期停車場舉辦中彰投場，7/24~7/25 於夢時代二期停車場舉辦高雄場。消費者報名成功並前往現場體驗後，有機會獲贈限量的 Vitara 充電線保護套以及限量的 Suzuki 炫潮提袋等贈品。

現行第四代 Vitara 車系於 2016 年 9 月導入國內後，一改前輩們偏向越野的作風，改採 CUV 跨界理念設計，造型更為時髦，尺碼也縮小，受到市場歡迎。而 2019 年 8 月小改款後，更導入 Suzuki Safety Support 安全防護並升級配備，如今透過舉辦「Vitara ALLGRIP 城市野行體驗會」的方式進一步與消費者接觸，相信會有助於提昇熱度與形象。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答

PK擂台

政府祭3大圓夢安心生養政策搶救少子化，你會因此考慮生小孩嗎？

會考慮
還是不想
10%90%
2021-05-07-2021-05-10

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
92.97%7.03%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
19.01%80.99%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
73.6%26.4%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀