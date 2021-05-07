Suzuki Vitara ALLGRIP 城市野行體驗會 5/8 起開始巡迴

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Taiwan Suzuki 鈴木忠臣董事長 (左) 與 Taiwan Suzuki 潘瀅仁協理 (右) 一同宣布「Vitara Allgrip 城市野行體驗會」正式開跑。「Vitara ALLGRIP 城市野行體驗會」中共規劃 7 大關卡，體驗 Vitara ALLGRIP 車型的越野操駕與安全表現，分別是「RCTA Test 後側警示系統體驗」、「ESP Test 電子車身穩定系統」S 型繞錐體驗、可感受懸吊系統與車身剛性的「Bumpy Test 顛簸體驗」與「Smally Bumpy 微顛簸體驗」、體驗進入角與離去角的「Stairst Test 階梯落差體驗」、感受車體底盤剛性的「Side Slope Test 側傾斜體驗」及「Wading Test 涉水體驗」等。
場次規劃方面，5/8~5/9 於林口公有停車場舉辦新北場，每個場次分為 6 個時段 (10~11、11~12、13~14、14~15、15~16、16~17)，自 5/22~5/23 於家樂福內湖站 City Parking 停車場舉辦台北場，6/19~6/20 於桃園大江戶外購物中心戶外巴士廣場舉辦桃竹苗場，6/26~6/27 於台南永康婚宴情定城堡停車場舉辦台南場，7/3~7/4 於台中七期停車場舉辦中彰投場，7/24~7/25 於夢時代二期停車場舉辦高雄場。消費者報名成功並前往現場體驗後，有機會獲贈限量的 Vitara 充電線保護套以及限量的 Suzuki 炫潮提袋等贈品。
現行第四代 Vitara 車系於 2016 年 9 月導入國內後，一改前輩們偏向越野的作風，改採 CUV 跨界理念設計，造型更為時髦，尺碼也縮小，受到市場歡迎。而 2019 年 8 月小改款後，更導入 Suzuki Safety Support 安全防護並升級配備，如今透過舉辦「Vitara ALLGRIP 城市野行體驗會」的方式進一步與消費者接觸，相信會有助於提昇熱度與形象。