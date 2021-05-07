新台幣 51.9 萬元起 2021 年式 Mitsubishi Colt Plus 正式上市

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2021 年式 Colt Plus 全車系標準配備 ASC 車身動態穩定控制系統、TCL 循跡防滑控制系統、ABS/BAS/EBD 煞車輔助系統、HSA陡坡起步輔助系統、HBA 液壓煞車輔助系統、雙前座 SRS 氣囊、光感應自動啟閉頭尾燈、ISO-FIX 兒童安全座椅固定機構、TPMS 無線胎壓偵測系統及 ESS 智慧型緊急煞車警示系統等安全配備，除了潮有型特仕版均擁有前/後駐車雷達 (四眼式)。
配備方面，Colt Plus 標準搭載自發光儀錶板、旅程電腦 (附高 IQ 行車資訊顯示幕)、恆溫空調、晶緻音響系統(支援 MP3/WMA 讀取、AUX-IN、USB 及藍芽輸入) 及 2 支揚聲器，輕鬆型以此為基礎升級遙控電動啟閉尾門、4 支揚聲器及附活動式中扶手等配備，全車系置物空間最大可達 620 公升。
動力配置方面，Colt Plus 採用 1,499cc MIVEC 直列 4 缸自然進氣汽油引擎，於 6,000rpm 時可輸出 112ps 最大馬力，於 4,000rpm 時可輸出 15kg-m 峰值扭力，搭配附 7 速 SPORTS-MODE 手自排的 CVT 無段變速系統，平均油耗介於 15.9~16.1km/L 之間。
中華汽車本月份也推出「買三菱好速吸」優惠，月底前購買 Colt Plus、Grand Lancer、Outlander、Zinger Pickup、Zinger、Eclipse Cross 或 Outlander PHEV 任一車款並完成交車領牌者，可獲贈價值新台幣 20,700 元的 LGCordZero™A9+快清式無線吸塵器+智慧雙旋濕拖吸頭，並可參加市值新台幣 44,900 元的 LG 蒸汽電子衣櫥抽獎活動。