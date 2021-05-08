少子化，怎麼救？　兒盟與健康聯盟提四大訴求

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賴副總統在論壇上也針對育兒政策提出說明，提出政府在6日中午已拋出多項利多，除持續擴展公共化之外，也提高準公共機制及擴大發放育兒津貼及請領彈性等政策。
為全力支持家庭育兒，賴副總統督促行政院落實0-6歲的幼兒「國家跟你一起養」，除育兒津貼將在今年八月提高至每月3500元，並逐步提高至明年每月5000元，請領標準也放寬到可同時請領育嬰留停津貼；另育嬰留停津貼提供也從月投保薪資六成提高至八成，盼能藉此由經濟支持達到真正減輕年輕夫妻育兒負擔目的。
賴副總統也表示，除經濟支持外，醫療及社會文化的提升也很重要，政府除執行不孕症及人工生殖醫療支援計劃，優化兒童醫療照護；另也著重在社會文化觀念推動上，持續鼓勵及支持有善工作環境企業，藉此增加年輕人生育意願且能安心生育。
育兒政策大評比—公共化幼托、育兒友善職場等常看得到吃不到
兒盟《2021年學齡前育兒家庭現況與需求調查》發現，對育有6歲以下幼兒的家庭來說，家長認為最能減輕育兒負擔的政策排名，分別是：1.給予賦稅優惠(79分)、2.延長育兒津貼發放年限(78.3分)、3.提高育兒津貼金額(77.8分)、4.增加公共化幼托服務(76.1分)、5.延長育嬰留停津貼發放月數(72.6分)。
對照中央政府近3年端出的少子化對策，主要把資源集中在「經濟支持」面向，雖有呼應家長的需求，但台灣生育率不增反減，從2015年起已連續六年下滑，2020年更降至0.99，為近10年來最低。兒盟表示，只有經濟支持還不足以解決家長育兒的困境，比如許多育兒家庭滿心期待的公共化幼托服務(如增加公托公幼、國教向下延伸一年)、友善職場政策、住宅政策(如育兒家庭購屋優惠、租屋補助、優先承租社會住宅)等，政府挹注的資源則相對不足，導致許多家長可望而不可得，顯然台灣育兒政策的面向需要更多元，各部會投入的政策力道也應更積極。
職場友善育兒嗎？ 七成五台灣職業婦女自認工作和育兒經常失衡
兒盟調查發現，高達75.4%的職業婦女，經常感到工作和育兒不平衡，而工作和育兒失衡狀況越嚴重者，就越不想再生，可見台灣的職場普遍對育兒家長不夠友善。在家長心目中，哪些勞動政策可減輕她/他們的育兒負擔呢？兒盟調查指出，近八成二(81.8%)育兒家長認為「延長育嬰留停津貼發放月數」，有助於減輕其育兒負擔；另有八成(80.5%)家長認為「提高育嬰留停津貼至月投保薪資八成」，可幫助育兒家庭減輕負擔；認為「7天有薪家庭照顧假」及「企業托兒設施」對家長有幫助的比例，分別是近八成(79.6%)和近六成(59.9%)。然而，目前台灣育嬰留職停薪津貼的額度，僅有月投保薪資的六成，兒盟多年來主張，政府應將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的八成，並延長育嬰留停津貼的發放月數，但至今仍未獲得政府善意回應。
育兒責任媽媽一肩扛？ 豬隊友不要來！
兒盟引用勞保局統計資料(2020年)指出，台灣雙親都有請領育嬰留停津貼的比例僅18%，媽媽單獨請領者佔73%，爸爸單獨請領者只有9%；此數據顯示，台灣家庭的育兒責任，主要仍落在媽媽身上。兒盟調查甚至發現，有兩成的全職媽媽，因為「伴侶對全職媽媽角色有所誤解，認為在家照顧小孩是輕鬆的工作」而備感壓力，可見台灣社會對於母職的辛勞，仍有諸多誤解，也凸顯台灣家長的育兒參與，存在明顯的性別不平等。
健康聯盟呂鴻基理事長表示，我國即將邁入已開發國家之林，與OECD國家相較，我國少子化的現象是必然的趨勢，但台灣的少子化發生得比較晚、速度快，讓人非常擔憂，政府一定得嚴肅面對，提出務實的解決之道。我國投資於家庭及兒童公共支出顯然偏低，必須儘速建構友善且可負擔的兒童養育的環境及優化兒童醫療照護，增加嬰兒出生，讓兒童能健康幸福地長大成人，發揮潛能為家庭、社會及國家做事。
兒盟與健康聯盟提四大訴求
兒盟與健康聯盟共同提出以下四點訴求，呼籲政府與企業多從家長的需求出發，讓台灣的育兒家庭能得到更有力的支持：
1. 中央成立少子化專責機關
同樣深陷少子化危機的日本，在2017年進行政府組織再造後，特別成立「少子化整合對策室」，統籌規劃全國的兒童福利政策、防止出生率下降措施及托育政策。政府應儘速成立行政院層級的少子化專責機關，統籌規劃我國少子化對策，加強跨部會資源整合及政策協調。
2. 支持育兒，政策更多元
目前政府的少子化對策，多集中在衛福部及教育部兩部會，但民眾所期待的育兒政策，必須傾各部會之力來促成，勞動部、財政部、內政部等部會都應該動起來，提出更周延的友善職場、賦稅優惠及住宅政策，給予育兒家庭全方位的支持。
3. 公私協力，職場更友善
國內友善育兒程度較高的職場，多屬大型企業。勞動部與教育部於2019年修法開放企業提供職場互助式教保服務，可彈性運用辦公室空間托育幼兒，但政策上路近兩年，全台僅有1家企業設置，成效明顯不彰。政府應研議實質的政策誘因，鼓勵更多企業打造育兒友善職場。
4. 育兒參與，性別更平等
從我國請領育嬰留停津貼的性別比率來看，男女明顯失衡；兒盟調查亦顯示，八成二的爸爸從未申請過育嬰留停。政府與企業有必要提出更多政策及制度誘因，積極鼓勵爸爸們參與父職，讓育兒的性別分工更加平等。
資料來源：健康醫療網 少子化，怎麼救？ 兒盟與健康聯盟提四大訴求
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