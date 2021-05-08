寶寶打完卡介苗兩樣情！打完「沒反應」或出現「膿瘍」該怎麼辦？

寶寶打完卡介苗兩樣情！打完「沒反應」或出現「膿瘍」該怎麼辦？
寶寶打完卡介苗兩樣情！打完「沒反應」或出現「膿瘍」該怎麼辦？

Heho健康

2021-05-08 12:01:30

孩子出生後有不少疫苗要打，其中讓多數媽媽較擔心的就是傳說中魔王針「卡介苗」，不少寶寶打完後都出現嚴重化膿、甚至也有少數會嚴重到出現骨髓炎， 但也有些寶寶打完卡介苗後完全沒有反應。

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新生爸媽若遇到寶寶接種完疫苗，出現上述兩種反應該怎麼辦？情形要觀察到什麼時候？台北榮民總醫院小兒科主任顏俊宇對於父母最常詢問的問題做解答。

Q1. 打完卡介苗，寶寶手臂完全「沒反應」怎麼辦？

一般來說，打完卡介苗的正常流程反應為：

  • 1~2週：小紅結節
  • 4~6週：膿泡或潰爛，膿自行流出，不須擠壓，保持清潔乾燥
  • 2~3個月：癒合結疤
顏俊宇說：「其實9成以上的寶寶3個月內手臂會有紅腫反應，因此假如超過3個月後還沒有反應，也無疤痕的話，需做結核菌素測驗確認 (TST) 。」

但無疤痕不是代表說沒有產生「免疫反應」，研究指出8成以上無疤痕的寶寶做結核菌素測驗後，發現是有產生免疫反應的，但還是要去衛生局或醫療院所做確認。

如果 結核菌素測驗結果是 <10mm，代表是陰性反應，醫師會評估建議是否需重接種第二次。研究指出90%的寶寶注射第二劑後就會有效。

Q2. 為什麼寶寶打了卡介苗會沒有反應呢？

因為寶寶體質及免疫反應不同，以及皮內注射技術、疫苗保存品質、注射劑量、不同菌株等等都是影響因素，且發生率約10% ，每個國家報告不同大約在1-20%。



Q3. 萬一寶寶產生膿瘍怎麼辦？

顏俊宇說：「通常4-6個月會自行改善，因此觀察4-6個月後，膿瘍及紅腫未消退或持續變大，可考慮細針抽吸，會縮短恢復時間。」但不建議手術切除，會延後傷口恢復。

若傷口持續滲液，請至醫院找兒童感染科醫師，考慮口服或局部注射Isoniazid，不可使用類固醇藥膏，可能會造成惡化。

Q4. 為什麼會產生膿瘍？

可能成因跟寶寶體質有關、本身細胞免疫功能不全、或是寶寶亂動造成打得較深，發生率：0.035-2.5% 每個國家不同。

顏俊宇提到：「國家政策為減少卡介苗產生不良反應如骨髓炎，接種年齡設定為5-8個月 (105年以前是出生24小時後)。」

但或許因為寶寶年紀變大，力氣增加容易亂動，所以皮內注射可能會變困難，或許也是造成膿瘍比例上升的原因。

Q5. 寶寶為什麼要打卡介苗？

在臺灣結核病是重要的法定傳染病，每年約8,000多人確診，所以還是要小心防範。顏俊宇提到：「施打卡介苗疫苗可以產生對結核病的抵抗力，一般對初期症候的預防效果約85％，最重要的是避免結核性腦膜炎、粟粒型肺結核等嚴重併發症。」

研究顯示，未接種卡介苗的幼童較接種卡介苗者罹患結核性腦膜炎有16倍的風險，結核性腦膜炎之幼兒即使治療，死亡率仍高達20%-30%。



文、王芊淩／圖、何宜庭



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 寶寶打完卡介苗兩樣情！打完「沒反應」或出現「膿瘍」該怎麼辦？

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