我是廣告 請繼續往下閱讀
呼吸困難也跟心臟病有關！
當心肌梗塞作時，往往來得讓人措手不及，但其實患者在發生前或多或少都有些不適的症狀，只是如果患者對於自己症狀不夠明瞭時，可能會延誤就醫時間。為了瞭解心臟病發作時，民眾症狀的表現和求救的情況，研究作者收集了 2014 年至 2018 年丹麥首都地區 24 小時醫療服務和緊急電話的數據。
在這五年期間，共有 8336 例心臟病發作，其中 7222 例有出現主要症狀「胸痛」佔了 72 ％，另外有 24 ％的患者俱有非典型症狀，最常見的是「呼吸問題」，研究結果也刊登在國際期刊《歐洲心臟雜誌-急性心血管護理》。
年長者較容易有「非典型」的症狀
在不同的族群中，症狀表現也有差異，如果是在30-59歲的男性中，撥打求救電話中表示「胸痛」比率最高，但當在79歲以上的男性與撥打醫療求助聯繫的女性中，胸痛的比率反而最低。
研究作者同時為丹麥 Nordsjællands 醫院的博士莫勒（Amalie Lykkemark Møller），莫勒說：「患有胸痛的心臟病患者有接受緊急救護是其他症狀患者的三倍。」但如果是非典型症狀的人往往沒有意識到疾病嚴重程度，且模糊的症狀可能導致醫務人員誤認為是良性的。
為了對「胸痛」和「非典型症狀」之間的死亡率進行比較，研究人員對年齡、性別、教育水平、慢性病史、慢性阻塞性肺疾病進行了標準化。發現胸痛患者的標準 30 天死亡率是 30％，非典型症狀患者的標準 30 天死亡率是 15.6％。
四大不可輕忽的隱形症狀
根據研究分析發現非典型的症狀主要是：呼吸困難、極度疲憊、意識障礙、腹痛，這些往往是繼胸痛之後最常見的心臟病發作表現。醫學臨床研究也發現甚至有 4 成女性病患無明顯症狀，所以女性並不易察覺自己有心臟問題。
莫勒女士提到：「但不可否認在大多數情況下，這些問題並不一定是由心臟病發作引起的。只是應該提醒醫護人員、年長者有任何類似症狀不能輕忽，也有可能是心臟病所引起的問題。」
參考資料
Impact of myocardial infarction symptom presentation on emergency response and survival
文、王芊淩／圖、何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 心臟病發作前也有非典型症狀！研究：出現呼吸困難、極度疲勞、腹痛就要警覺