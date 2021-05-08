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腦部腫瘤治療 結合AI設備更精準
臨床上腦部腫瘤的治療，無論是採取手術或是放射治療的策略，重要的考量皆為術式的精準程度，關鍵在於能否於治療過程中降低對正常腦部組織的傷害。本次發表的AI設備，即是利用最先進的深度神經網路人工智慧技術，在核磁造影上自動圈選出腦瘤邊界，將過往必須花上數小時的手工腫瘤圈選流程，縮短為數分鐘完成。此外，亦可協助醫師找到細小不易被肉眼發現的腫瘤，大幅提升了治療的精準度。
AI系統 3常見腦瘤皆適用
臺大醫院電腦刀中心臨床研究團隊與智慧公司AI技術工程團隊聯手，導入進行為期18個月臨床驗證，已治療超過100位病人，並共同完成了嚴格及完整的臨床研究(reader study)，該系統可適用在三種最常見的腦瘤：腦轉移瘤、腦膜瘤、以及聽神經瘤。
有望搭配雲端服務 嘉惠偏鄉病友
目前AI系統已導入臺大醫院系統嘉惠病友。人工智慧導入至臨床流程中，代表著醫師將有更多時間和病患討論病情以制定客製化精準的放射治療，帶來更溫暖人性化的癌症治療，增進病患於治療中的安心。
未來如搭配雲端服務，人工智慧將使得偏遠及醫療資源不豐沛的地區，亦可得到世界級的腫瘤圈選效果。
資料來源：健康醫療網 臺大醫院AI自動腫瘤圈選系統 獲FDA全球認證尖端醫療設備
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