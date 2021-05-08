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台灣酒精不耐症衛教協會表示，很多人並不知道自己有沒有酒精不耐症，也不知道酒精不耐症會對身體帶來什麼樣的傷害。其實酒精（乙醇）喝進身體裡之後，會轉化成乙醛，而乙醛是世界衛生組織（WHO）列表的一級致癌物，比燒焦的食物還要毒，不過沒有酒精不耐症的人，通常可以順利代謝。
而有「酒精不耐症」的人，代表身體中缺乏代謝乙醛的「乙醛去氫酶」，所以特別容易受到乙醛的毒害，會增加罹患口腔癌、食道癌的風險。
想要測量酒精不耐症，只要用簡單的 3 步驟就可以做到：
- 拿出一張普通的 OK 繃，塗上酒精。
- 把 OK 繃貼在皮膚上，靜置 20 分鐘。
- 如果皮膚出現紅腫的發炎反應，就代表有酒精不耐。
5/9 世界無酒日，控制喝酒量
台灣酒精不耐症衞教協會理事長陳哲宏表示，台灣口腔癌及食道癌的發生率，在這 20 年增加 3 倍，且有年輕化趨勢；而這 10 年來，口腔癌的發生率更是增加 7.5 倍，除了建議戒菸、戒檳榔之外，少喝酒、甚至戒酒，或是至少酒精不耐症的人不要喝酒，才是預防口腔癌跟食道癌的最根本方法。
而陳哲宏也用世界衛生組織（WHO）的資料表示，飲酒並沒有安全量，即使少量也會損害健康，如果真的非喝不可，則建議參照國健署「國民飲食指標手冊」建議量。
- 男性：每日喝酒不宜超過一瓶 500 毫升啤酒（約 20 克純酒精）。
- 女性：不宜超過半瓶啤酒（亦即 250 毫升或約 10 克純酒精）。
陳哲宏說，「不當飲酒」造成的死亡人數其實遠比想像中的多，包含酒駕、酒後暴力等，而對於健康的損傷也非常巨大，國民健康署2018 年的報導也指出，不當飲酒行為每年導致約 4,500 名國人死亡，平均每天就有 11 人因為飲酒而失去生命，另有約4萬多人因不當飲酒而罹病，整體醫療資源損失約 35 億元。
不當飲酒造成的疾病
- 精神疾病：成癮、精神障礙
- 神經問題：酒精胎兒、失智
- 消化器官問題：肝硬化、胰臟炎
- 代謝問題：痛風
- 心血管問題：心臟病
- 癌症：口腔癌、食道癌、胃癌、大腸直腸癌、乳癌
文、圖／盧映慈
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 喝酒會臉紅代表酒量好？一張 OK 繃檢測酒精不耐症！皮膚會紅腫發炎代表酒精代謝差
喝酒得挑時間？《英國醫學期刊》：人生中有 3 大階段飲酒最「傷腦」