喝酒會臉紅代表酒量好？一張 OK 繃檢測酒精不耐症！皮膚會紅腫發炎代表酒精代謝差

喝酒會臉紅代表酒量好？一張 OK 繃檢測酒精不耐症！皮膚會紅腫發炎代表酒精代謝差
喝酒會臉紅代表酒量好？一張 OK 繃檢測酒精不耐症！皮膚會紅腫發炎代表酒精代謝差

Heho健康

2021-05-08 18:01:30

你怎麼知道一個人酒量好不好？是看臉會不會紅，還是看容不容易醉？其實台灣有將近一半的人帶有「酒精不耐症」的突變基因，這些人喝酒容易臉紅，也不容易消退，喝完酒之後會心跳加快、頭痛、頭暈、噁心想吐，也更容易有宿醉的狀況。但每個人症狀不同，如果想測量自己有沒有酒精不耐的狀況，除了基因檢測之外，用一張普通的 OK 繃，也能達到簡單測試的狀況。

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一張 OK 繃，就能檢測酒精不耐症！

台灣酒精不耐症衛教協會表示，很多人並不知道自己有沒有酒精不耐症，也不知道酒精不耐症會對身體帶來什麼樣的傷害。其實酒精（乙醇）喝進身體裡之後，會轉化成乙醛，而乙醛是世界衛生組織（WHO）列表的一級致癌物，比燒焦的食物還要毒，不過沒有酒精不耐症的人，通常可以順利代謝。



而有「酒精不耐症」的人，代表身體中缺乏代謝乙醛的「乙醛去氫酶」，所以特別容易受到乙醛的毒害，會增加罹患口腔癌、食道癌的風險。

想要測量酒精不耐症，只要用簡單的 3 步驟就可以做到：

  1. 拿出一張普通的 OK 繃，塗上酒精。
  2. 把 OK 繃貼在皮膚上，靜置 20 分鐘。
  3. 如果皮膚出現紅腫的發炎反應，就代表有酒精不耐。


5/9 世界無酒日，控制喝酒量

台灣酒精不耐症衞教協會理事長陳哲宏表示，台灣口腔癌及食道癌的發生率，在這 20 年增加 3 倍，且有年輕化趨勢；而這 10 年來，口腔癌的發生率更是增加 7.5 倍，除了建議戒菸、戒檳榔之外，少喝酒、甚至戒酒，或是至少酒精不耐症的人不要喝酒，才是預防口腔癌跟食道癌的最根本方法。

而陳哲宏也用世界衛生組織（WHO）的資料表示，飲酒並沒有安全量，即使少量也會損害健康，如果真的非喝不可，則建議參照國健署「國民飲食指標手冊」建議量。

  • 男性：每日喝酒不宜超過一瓶 500 毫升啤酒（約 20 克純酒精）。
  • 女性：不宜超過半瓶啤酒（亦即 250 毫升或約 10 克純酒精）。
如果已經知道自己有酒精不耐症，最好就不要喝酒，或一週內最多不超過20克的酒精（等於一瓶 500 毫升啤酒，或是一杯的紅酒）。



陳哲宏說，「不當飲酒」造成的死亡人數其實遠比想像中的多，包含酒駕、酒後暴力等，而對於健康的損傷也非常巨大，國民健康署2018 年的報導也指出，不當飲酒行為每年導致約 4,500 名國人死亡，平均每天就有 11 人因為飲酒而失去生命，另有約4萬多人因不當飲酒而罹病，整體醫療資源損失約 35 億元。

不當飲酒造成的疾病

  • 精神疾病：成癮、精神障礙
  • 神經問題：酒精胎兒、失智
  • 消化器官問題：肝硬化、胰臟炎
  • 代謝問題：痛風
  • 心血管問題：心臟病
  • 癌症：口腔癌、食道癌、胃癌、大腸直腸癌、乳癌
陳哲宏提醒，在飲酒前，先了解飲酒的風險。

文、圖／盧映慈



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 喝酒會臉紅代表酒量好？一張 OK 繃檢測酒精不耐症！皮膚會紅腫發炎代表酒精代謝差

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