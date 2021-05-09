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鄭秝丞表示，美顏針是利用中醫氣血經絡理論及解剖醫學知識，運用中醫針灸的技術，將美顏針具扎在基底細胞及皮下組織，增進氣血循環，刺激細胞增生膠原蛋白及彈力蛋白，恢復皮膚彈性和緊緻以達到美容的效果。不同於西醫之處，美顏針是基於中醫的基礎理論經絡跟臟腑理論，利用面部及頭部諸多經絡及穴位，提升面部氣血循環，啟動肌膚的自癒能力，讓肌膚健康狀況獲得改善。
恢復肌膚Ｑ彈 解除不正常張力
鄭秝丞指出，頭部有八條經絡，透過頭部穴位刺激，連帶影響全身的臟腑功能，啟動身體修復的機制，除了改善皺紋、淡化斑點、暗沉等肌膚老化問題外，諸如眼睛痠澀、慢性頭暈或頭痛、失眠等問題，亦有機會獲得改善，甚至可治療因顏面神經麻痺、牙齒咬合不正、外傷後導致的臉部歪斜、感覺異常或者兩側不對稱等問題，都能運用傷科手法來調整骨頭的結構，針灸來解除肌膚不正常張力，讓皮膚恢復到較年輕健康的膚況，也能增加皮膚的通透性，使保養品的吸收更好。
美顏針細如髮絲 偶有微微痠脹感
很多人擔心會不會痛？鄭秝丞說，美顏針相較一般針灸，其使用的特殊針具比髮絲還細，長度較短，所以痛感上減輕不少，但因屬侵入性治療，臉部是微血管密集之處，難免在某些較敏感的部位稍微有點疼痛的感覺，偶爾有少量出血或瘀青狀況，但也會因施作部位、肌膚狀況及患者的耐受性不同而有差異。若是近期施作醫美手術、蟹足腫、凝血功能異常、血小板缺乏症等特殊體質者，則需經醫師的評估才能判斷是否適合施作美顏針。
活煥肌膚不著痕跡 一起幫媽媽變更美
四十歲到六十歲間，對於針灸的反應非常好。鄭秝丞醫師分享，許多肌膚老化的問題，很適合在此年齡層進行，治療效果顯著。而她當年會開始學習美顏針，正是因媽媽聽聞美顏針可以變美，因此很努力研究美顏針，在學有所成後幫媽媽一起變美。醫師提醒民眾，治療後也應避免熬夜，調整飲食生活作息，讓皮膚在適當的時間得到休息及修復，才能持續地變美年輕起來。
資料來源：健康醫療網 【關愛母親節】美顏針肌膚保養術 偷偷變美不著痕跡
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