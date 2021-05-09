Toyota Corolla Cross No.008 ---- 方向盤握感表現

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Corolla Cross 的方向盤材質為一般的軟質塑膠，表面施以細紋處理，以便提供較良好的操作手感，且盤徑設定適中，並可以進行 4 向手動調整，讓不同身材的人士都能輕易找到輕鬆合適的坐姿。但在沒有皮質包覆的情況之下，對於容易流手汗的駕駛者來說長使用下來止滑效果只能說有限。
在握感上，將手扣住兩側突起的指扣設計，坦白說同樣少了一層皮質包覆情況下手中的紮實感不突出，若是在意握感表現的車主，建議購車時直接選配或者額外選擇添裝皮質。回過來看，儘管 Corolla Cross 不以操控性取巧，但指扣這項設計能增添對於車輛的掌握度，在行車時的安全性更有保障。
油耗方面，在本文刊出之前 Corolla Cross 主要用於新北、台北市區行駛，但在跨足不同行政區域時則會行駛部分的高速公路，因此在行駛 425.9 公里之後於 5/8 添加了 35.21 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗表現約為 12.1km/L。
方向盤少了一層皮質包覆手中的紮實感不突出，若是在意握感表現的車主，建議購車時直接選配或者額外選擇添裝皮質。
本周 Corolla Cross 在行駛 425.9 公里之後於 5/8 添加了 35.21 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗表現約為 12.1km/L。