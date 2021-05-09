斯里蘭卡女性之死　凸顯日本難民鎖國現狀

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美國網路媒體BuzzFeed日文版日前報導，2020年有3936人向日本政府申請難民認定，結果只有47人成功；2019年日本難民認定率僅0.4%，相較其他七大工業國集團（G7）國家，加拿大認定率高達55.7%、英國也有46.2%、美國為29.6%。
日本「西日本新聞」日前也報導，日本難民認定率不到1%，可說是「難民鎖國」。
每日新聞報導，目前正在日本國會進行審議的「出入國管理及難民認定法」（簡稱入管法）修正草案，已遭受不少日本知名人士出面批評。
正在眾議院法務委員會審議的入管法修正草案，目的是解決受強制出境處分外國人長期被收容在入管設施內的情況，希望促使這些人盡快被遣返回國。
這項修法被外界質疑的地方，包括只要第3度申請難民認定（最多以兩次為限），日本政府就可以強制遣返，及拒絕被遣返者將被問罪等。
聯合國難民署及人權理事會等人士，日前對日本這項修法表示憂慮，認為「未達國際難民保護水準」。
這項修法之所以受到關注，跟發生在今年3月的一起事件有關。33歲斯里蘭卡女性桑達馬利（WishmaSandamali）從2020年8月起，因非法居留被收容在日本名古屋出入國居留管理局，今年1月時向收容單位表明自己身體不適，3月不幸死亡。
在桑達馬利身體不適時，醫師診斷認為入管方面應暫時釋放桑達馬利，但日本法務省出入國在留管理廳，並未把這段醫師診斷內容記載在調查桑達馬利死亡案的期中報告內，遭日本在野黨質疑涉嫌隱匿，要求查明事件真相。
本月6日，相關團體為桑達馬利遺屬開了一場記者會，她的家人以線上方式參加，兩名妹妹透過影像述說，曾聽姐姐說在日本教小朋友英語，姐姐從小就很喜歡日本，希望有人可以幫忙查明真相。
●日本藝人及作家要求撤案
日本女演員小泉今日子本月7日在推特上轉推這場記者會，表明反對入管法修法立場；日本直木賞作家中島京子、作家星野智幸及溫又柔等人，也在6日的記者會上要求撤回修法。
小泉今日子7日在推特上標註「保護而不是遣返難民」標籤，並轉發6日記者會。她是用自己擔任代表董事的「株式會社明後日」轉推推文。
中島等人在記者會上說，修法將讓日本政府更容易遣返那些正在申請難民認定的外國人，「對那些因為被迫害逃離母國無法歸國的人來說，修法等於是要逼死這些人」。
父母都是台灣人、在日本長大的溫又柔說，如果修法是為了讓外國人能安心生活，那還可以理解，但如果是為了更容易驅逐外國人，她表示反對。
中島京子後來受訪時說，大家似乎認為只要有人被收容進入管設施後，想對這個人做什麼都可以；她不希望日本這個社會變成某些類別的人們死了也無所謂，「我不想活在這樣的社會」。
●民間反彈 修法暫緩表決
參加反修法遊行的人群中，有一名40多歲緬甸男子，他過去因參加反對緬甸軍事政權遊行，1999年透過觀光簽證入境日本，簽證失效後仍留在日本製造業非法工作，數年後被有關當局查獲，一度收容在入國管理局。
這名男子後來暫時被釋放，但看到緬甸情勢後不斷向日本政府申請難民認定，如果這次修法通過，他就有可能被遣返回國，「我一旦回國恐怕就會被殺死」。
由於民間對修法的反彈聲浪高漲，迫使日本朝野政黨7日暫緩在眾議院法務委員會進行表決，讓日本社會關注修法接下來會如何發展。在野黨已表態，應先查明桑達馬利死亡真相後，再來討論修法。
反對修法的日本民眾將持續在國會審議日靜坐抗議，修法相關人士說，明顯感受到反對修法的輿論升高，連過去支持修法的國會議員也開始對修法提出批評。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1100509