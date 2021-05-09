我是廣告 請繼續往下閱讀
部立南投醫院骨科林昱成醫師說明，五十肩又名「沾黏性肩關節囊炎」，因為關節囊發炎、沾黏、纖維化，導致關節活動空間受損，影響生活品質。
而五十肩好發於40-60歲，造成五十肩的確切原因未明，可能與先前肩膀外傷或手術有關，部分患者可能與糖尿病或甲狀腺等慢性疾病而致；此外，患者主要症狀為肩膀活動範圍受限、肩部疼痛、僵硬等症狀。
關節授動術 增加肩膀活動範圍
林小姐起初接受了數月的藥物及復健等保守治療，但緩解的效果有限。經醫師檢查及診斷後，並安排患者先接受核磁共振造影檢查，排除其他可能造成肩膀疼痛的疾病(如旋轉肌袖破裂、關節唇撕裂傷等)，亦確認關節囊攣縮的位置。
林昱成醫師安排「關節授動術」改善肩功能，患者接受全身麻醉後，醫師將肩關節受限的部分緩慢鬆開，放鬆沾黏的關節囊和疤痕組織，增加肩膀活動的範圍，術後林小姐便可高舉雙手。
防五十肩復發 術後立即復健是關鍵
林昱成醫師提醒，術後立即復健治療，是預防復發的重要關鍵。最重要的是，當肩膀疼痛逾兩週，應盡早就醫釐清病因，並接受治療與復健，避免延後就醫導致沾黏、萎縮，造成後續恢復上的難度。
資料來源：健康醫療網 五十肩無法梳頭？ 「關節授動術」解決困擾
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊