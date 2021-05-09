五十肩無法梳頭？　「關節授動術」解決困擾

五十肩無法梳頭？　「關節授動術」解決困擾
五十肩無法梳頭？　「關節授動術」解決困擾

健康醫療網

2021-05-09 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】罹患「五十肩」，一舉手就會痛！一名年約45歲的林小姐，有天突然發現自己左肩疼痛，手舉不高，漸漸的發現自己穿內衣無法順利扣上扣子，也無法梳頭髮，想綁頭髮還要先深呼吸才能動作，甚至睡覺翻身壓到就會痛醒，就醫後才知道自己得了五十肩。

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40-60歲易罹五十肩　恐與肩膀外傷、手術有關

部立南投醫院骨科林昱成醫師說明，五十肩又名「沾黏性肩關節囊炎」，因為關節囊發炎、沾黏、纖維化，導致關節活動空間受損，影響生活品質。

而五十肩好發於40-60歲，造成五十肩的確切原因未明，可能與先前肩膀外傷或手術有關，部分患者可能與糖尿病或甲狀腺等慢性疾病而致；此外，患者主要症狀為肩膀活動範圍受限、肩部疼痛、僵硬等症狀。

關節授動術　增加肩膀活動範圍

林小姐起初接受了數月的藥物及復健等保守治療，但緩解的效果有限。經醫師檢查及診斷後，並安排患者先接受核磁共振造影檢查，排除其他可能造成肩膀疼痛的疾病(如旋轉肌袖破裂、關節唇撕裂傷等)，亦確認關節囊攣縮的位置。

林昱成醫師安排「關節授動術」改善肩功能，患者接受全身麻醉後，醫師將肩關節受限的部分緩慢鬆開，放鬆沾黏的關節囊和疤痕組織，增加肩膀活動的範圍，術後林小姐便可高舉雙手。

防五十肩復發　術後立即復健是關鍵

林昱成醫師提醒，術後立即復健治療，是預防復發的重要關鍵。最重要的是，當肩膀疼痛逾兩週，應盡早就醫釐清病因，並接受治療與復健，避免延後就醫導致沾黏、萎縮，造成後續恢復上的難度。



資料來源：健康醫療網 五十肩無法梳頭？　「關節授動術」解決困擾

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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