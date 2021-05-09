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學童近視的比例逐年增加，易成高度近視危險群
書田診所眼科主任醫師顏敏芳表示，隨著3C產品的普及，學童近視的比例逐年增加，年齡也逐漸下降，度數一旦控制不好，容易成為高度近視的危險群。
醫師門診觀察近年來雙眼不等視的學童有增多的現象，當兩眼近視度數相差度200度以上，雙眼視覺焦點不易融合，立體感不好，習慣單眼視物，導致視覺不平衡容易頭暈，也較無法忍受有框眼鏡的視差。
歪著頭讀書寫字，小心加深不等視
顏敏芳說明，雙眼不等視的發生原因除了先天因素，也可能與近距離用眼習慣、姿勢不良有關，如習慣歪著頭或趴著邊看書，除了近視加深外，可能會讓兩眼度數加深速度不一，出現度數差距，因此觀察孩子閱讀寫字總是歪著頭，就要提醒注意用眼姿勢，以免造不等視的情況發生。
至於矯正視力的方法有哪些？顏敏芳表示，矯正視力除了配戴眼鏡、使用散瞳劑外，還有角膜塑型鏡片。角膜塑型鏡片(簡稱Ortho-K) 適合度數增加過快、雙眼不等視、無法忍受散瞳劑畏光的副作用，及喜好運動的近視患者。主要在晚上睡眠時間配戴，矯正角膜弧度，達到矯正視力，控制度數增加的效果，隔天睡醒取下角膜塑型片後可不用配戴任何鏡片，也能擁有清晰的視力。
配戴角膜塑型鏡片，清潔很重要
顏敏芳提到，使用角膜塑型片要有正確的清潔步驟，清潔、浸泡、去蛋白都很重要，對於年紀較小的學童，家長須適時的協助；同時每2-3個月定期回診，由醫師檢查鏡片清潔度、角膜健康狀態及度數是否穩定，確認是否適合繼續配戴；鏡片是有使用壽命，應視情況更換鏡片，切勿因省錢或未有異狀而不更換；裝鏡片的盒子也須每3個月更換一次。
顏敏芳提醒，角膜塑型片對於想抑制近視度數增加、有雙眼不等視困擾、無法忍受散瞳劑畏光的副作用的近視者來說是另一項選擇，但所需費用較高。想要控制近視除了配合醫師治療外，也須調整用眼習慣，並避免長時間使用3 C 產品，造成度數飆升或雙眼不等視的情況發生，並注意睡眠充足，多從事戶外活動，才能常保眼睛的健康。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 學習歪頭寫字 當心加深不等視
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