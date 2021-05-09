Ford Kuga ST-Line No.031 ---- 簡單易懂的旋鈕頭燈開關

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-05-09 22:55:40

第三代 Ford Kuga 承襲以往歐洲車慣用的旋鈕式頭燈開關的設計，位置設計在中控台最左側的冷氣出風口下方，與日系車常見於整合方向燈撥桿的方式有所不同。

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Kuga 的頭燈旋鈕外環以銀色飾蓋點綴來添增視覺的質感，同時表面施以紋理處理來添增操作上的止滑性。操作方面配合圖示以及黃色燈光即可，最上方的 O 代表頭燈完全關閉，但日行燈仍會亮起，依序下來則分別為開啟小燈、自動啟閉近燈模式以及開啟近燈。

至於霧燈開關則整合於旋鈕的正中央，上方為前霧燈，下方則為後霧燈，整個操作介面最右側的按鈕分別是儀表板及車內按鈕背光亮度調整， +  代表調亮， - 則代表調暗。最左側則是尾門電動啟閉的按鍵，駕駛無需再下車開啟尾門，增添日常的使用便利性。值得一提的是，Kuga 的按鍵與圖示具備完整柔和的白藍色背光，避免了夜間找不到開關位置的窘境。

Kuga 頭燈開關介面簡單易懂，初次接觸的駕駛很輕易就能上手，但是因為 Kuga 配備了光感應自動啟閉頭燈的功能，因此每次啟動車輛時燈光控制預設為自動模式，即便在熄火前將旋鈕轉至關閉，下次發動後又會回復為自動模式，避免因疏忽而在低光源狀態下忘記開啟頭燈，所以長期使用下來已經相當少手動開啟頭燈，無形當中也改變了我們的駕駛習慣。

Kuga 配備了光感應自動啟閉頭燈的功能，因此每次啟動車輛時燈光控制預設為自動模式，即便在熄火前將旋鈕轉至關閉，下次發動後又會回復為自動模式，長時間使用下來已經相當少手動開啟頭燈，也在無形當中改變了駕駛習慣。
在油耗表現上，Kuga 於本文刊出之前經歷一次加油，行駛路線約有 80% 在一般道路市區，剩餘 20% 則是部分高速公路，在行駛 347.6 公里後於 5/6 加滿 46.06 公升的 95 無鉛汽油，平均油耗表現約為 7.54km/L。

本周 Kuga 在行駛 347.6 公里後於 5/6 加滿 46.06 公升的 95 無鉛汽油，平均油耗表現約為 7.54km/L。
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