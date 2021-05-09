Ford Kuga ST-Line No.031 ---- 簡單易懂的旋鈕頭燈開關

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至於霧燈開關則整合於旋鈕的正中央，上方為前霧燈，下方則為後霧燈，整個操作介面最右側的按鈕分別是儀表板及車內按鈕背光亮度調整， + 代表調亮， - 則代表調暗。最左側則是尾門電動啟閉的按鍵，駕駛無需再下車開啟尾門，增添日常的使用便利性。值得一提的是，Kuga 的按鍵與圖示具備完整柔和的白藍色背光，避免了夜間找不到開關位置的窘境。
Kuga 頭燈開關介面簡單易懂，初次接觸的駕駛很輕易就能上手，但是因為 Kuga 配備了光感應自動啟閉頭燈的功能，因此每次啟動車輛時燈光控制預設為自動模式，即便在熄火前將旋鈕轉至關閉，下次發動後又會回復為自動模式，避免因疏忽而在低光源狀態下忘記開啟頭燈，所以長期使用下來已經相當少手動開啟頭燈，無形當中也改變了我們的駕駛習慣。
Kuga 配備了光感應自動啟閉頭燈的功能，因此每次啟動車輛時燈光控制預設為自動模式，即便在熄火前將旋鈕轉至關閉，下次發動後又會回復為自動模式，長時間使用下來已經相當少手動開啟頭燈，也在無形當中改變了駕駛習慣。在油耗表現上，Kuga 於本文刊出之前經歷一次加油，行駛路線約有 80% 在一般道路市區，剩餘 20% 則是部分高速公路，在行駛 347.6 公里後於 5/6 加滿 46.06 公升的 95 無鉛汽油，平均油耗表現約為 7.54km/L。
本周 Kuga 在行駛 347.6 公里後於 5/6 加滿 46.06 公升的 95 無鉛汽油，平均油耗表現約為 7.54km/L。