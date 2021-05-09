Nissan Sentra No.028 ---- 再見了仙草！半年長測正式結案關箱

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首先從外型設計來看，Sentra 具有讓人滿意的第一印象，也是小七哥會選擇的主要原因之一，除了具備四門房車傳統的穩重外觀，也相當年輕化，特別是本站選擇雙色配置，符合年輕編輯群們的喜好，相當動感。實車看起來尺碼頗大，相信多數人會認為排氣量超過 1.6 升，且造型與 Altima 一脈相承，可說是相當大氣。
駕馭感受方面，B18 世代 Sentra 採用 Renault-Nissan 旗下的 CMF-C 模組化平台打造，懸吊系統為前獨立麥花臣搭配後非獨立連桿式，屬於一般實用性考量，以舒適的取向為主，避震器阻尼偏軟，但較前一代提昇不少穩定度，方向盤的指向性當然不若其他注重操控性的同級車那樣精準，但兼顧了舒適與穩定性，不致有日系車像船般容易暈車的印象。
動力表現方面，本次 B18 世代的 Sentra 搭載 1.6 升的自然進氣汽油引擎，雖然排氣量較以往的 1.8 升小，但實際上的輸出雖不到充沛的程度，但感受仍略勝前一代，此車以一般家庭房車為取向，在市區或高速都足敷所需，所搭配的 Xtronic CVT 無段變速箱在市區以輕踩方式，其換檔邏輯可迅速幫助達到並維持所需的車速，若大踩則轉速快速拉高，造成聲音較大。動力部分總結來說是以客層所需的平順行駛為主，而非熱血操駕。
NVH 工程表現方面，Sentra 的車內隔音水準以主要的客戶層來說，會感到相當不錯，若是開車偏快者會認為引擎排氣聲浪較大，但若以順順開為主，則會覺得 Sentra 開起來頗為安靜。至於車外噪音隔絕方面，Sentra 雖未採用雙層玻璃，仍將多數噪音適當抑制，在同級或同價位車款中屬於水準之內。
先進駕駛輔助系統 (ADAS) 表現方面，Sentra 所搭載的 ADAS 系統稱為 Nissan Intelligent Mobility 智行科技，包含 IEB 就是防追撞的緊急剎車系統、AHB 遠近燈的自動切換、RCTA 後方車側警示系統及 PFCW 超視距車輛追撞警示系統等，其實系統是源於 Infiniti 車系，不僅可偵測前方車輛，更可偵測前車的前車，因此實際在高速公路使用時，可說是相當好用，不只煞車作動靈敏，感測範圍也優於同級車，安心感更高。
除此之外，Sentra 也配備 LDP 車道偏離預防系統，雖然不是車道置中功能，但其車道偏移系統具備相當高的警示效果，主要以方向盤的震動來警示，在較疲憊狀態時，只要車輛向車道線接近，便會立刻震動提示，並將較不靠近車道的一側車輪減速來修正路線。
另外 P-IEB 行人防追撞緊急煞車系統也是在同級車中相對優異的配備，白話來說就是低速的 AEB，可透過前後雷達偵測，特別是倒車時面對較低的物件也能精準偵測，必要時還會透過 EAPM 油門誤踩緊急輔助系統來自動煞車，相當貼心。
Sentra 的駕駛輔助配備還包含 BSW 盲點警示及 DAA 駕駛人注意力偵測等，其盲點警示燈號設於後視鏡上，相當便於在觀察車流時一併辨別。而 360 度環景系統不像同級車需額外選配，屬於原廠整合的配備，準確度不錯，但畫質不算特別清晰。而 ICC 系統與先前長測的 Focus 或 Corolla Altis 相比在靈敏度方面差異不大，不過 Sentra 與 Corolla Altis 均非全速域。
內裝方面，實際使用下來發現 Sentra 有許多貼心的設計，包含置物空間的規劃與質感的呈現在同級車中均屬上乘。其中 X-Media 9 吋觸控螢幕除了尺寸非常大之外，還提供相當便利的無線 Apple CarPlay 功能，上車自動連結，可惜並未標配無線充電。舒適方面，Sentra 採用的 3D 紓壓皮椅有口皆碑，前後座坐起來均柔軟且支撐性也好，特別是後座座墊較先前的長測車輛 Corolla Altis 更厚，頭部空間也更大，因此更舒適，缺點是沒有提供電動調整。Sentra 的空間優勢也包含行李廂，標準 560 公升的容量面對私用或編輯部工作需求均可輕鬆勝任。
整體使用成本方面，Sentra 具有相當高的燃油經濟性，從長期測試共加 30 次油來看，最佳的一桶達到 19.37km/L，總平均油耗數字為 15.5591km/L，放眼同級車來看，在自然進氣 (不含 Hybrid) 車款中應是表現最優異者，非常值得肯定。本站長測的 Sentra 也經歷 1 次原廠定期保養，不刪單連工帶料費用為新台幣 4,217 元，若少去油精及部分系統清潔後，應會落在新台幣 3,200 元，加上點數折抵後實際上應可低於 3,000 元。
總結來說，在這半年近 1.5 萬公里的長期測試中，對於 Sentra 最滿意的三大項目分別是帥氣外型、省油經濟及質感空間，缺點則是相對性，包含輸出相對中庸，舒適性佳但操控性一般，穩定性夠但不算敏銳。 Sentra 在測試期間並未發生故障情形，不過有遭到擦撞，因此體驗到原廠鈑烤品質，算是良好，且對於車主的關懷也算周到，透過 App 預約保養，在保養及維修前後都會清楚告知確切進度，也提供滿多的回饋點數，甚至填寫問卷也會拿到點數。
Sentra 完成長期測試任務並關箱結案後，本站目前是尚有 Ford Kuga ST-Line 及 Toyota Corolla Cross 持續進行測試，接下來其他的長期測試規劃，敬請讀者朋友拭目以待。
本週使用情形方面，Sentra 主要由編輯 Mike 作為日常跨縣市代步通勤、假日出遊、公務採訪往返及動態拍攝工作車之用，自前一次加滿 95 無鉛汽油後，累積行駛約 614.9 公里再添加 35.148 公升的 95 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 17.494km/L。