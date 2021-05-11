旺宏賣6吋廠　鴻海搶親的幕後盤算

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首先從旺宏的角度來看，該公司專注於記憶體的生產，一般而言，記憶體產業都是走向大規模產能的擴張；而這座6吋廠的成本雖然已經攤提完畢，卻因為技術落後，缺少進一步的產能擴張空間。說穿了，就是其生產效率已經不符經濟效率與需求，趁這波產業浪頭高價脫手，換取更多資源發展更高階的記憶體生產布局，其實是一門不錯的生意。
高價賣廠 加強記憶體布局
畢竟，6吋廠對其他業者而言，仍有極高的價值。尤其受到新冠肺炎疫情的影響，全球供應鏈波動劇烈，使得成熟製程中的汽車電子、電源管理晶片以及各種驅動晶片都面臨嚴重缺貨狀況，若是由像聯電、世界先進這樣晶圓廠來接手並投入相關產品的生產，看來是最合理的選擇。
不過，旺宏的6吋廠，其實對鴻海意義更重大。鴻海早在數年前就傳出有意願進軍半導體領域，在2017年成立了「S次集團」，專門負責整合半導體產業，隨後併購了訊芯，並且在中國青島設廠進行封測布局，劍指SiP封測服務；後續也併購了天鈺、君曜、虹晶，分別在驅動IC、指紋／觸控IC、面板驅動IC等領域耕耘。同時也和中國各地方政府合作進行晶片設計相關的業務研究與推動，總金額高達近300億元台幣。
2019年時，鴻海仍持續對外宣稱不會做晶圓廠等重資產投資。不過，其實在2016年併購夏普時，就已經順便取得夏普在日本一座8吋晶圓廠。該廠專門生產LCD驅動IC以及影像感測元件，但這座晶圓廠產能都已經分配得差不多，無法加入「S次集團」的半導體產業規畫。
隨著2020年疫情擴散到全球，打亂了全球半導體供應鏈的運作，鴻海的整體產業布局也受到影響。不僅夏普因為疫情面臨嚴重虧損，鴻海尋求出售夏普旗下顯示器部門業務，也因買家收手而終止；鴻海在美國威斯康辛州簽下的合作案也遲遲無法兌現，迫於成本，鴻海不斷縮減在美國的投資規模，而被美國民間與政界責難。
曾說不做晶圓廠 鴻海轉向
但也因此，鴻海看到了半導體製造的重要性。兩年前，鴻海曾說不做晶圓廠，但今年卻加入馬來西亞8吋晶圓廠的搶標，失敗後甚至做好最壞打算，可能著手規畫自建晶圓廠工作；旺宏在此時拋出6吋廠，就成為鴻海不得不緊抓的一根稻草。
事實上，旺宏的6吋廠對鴻海而言，重要性可說比當初的馬來西亞8吋晶圓廠更高。首先，該廠有絕佳地點，地處新竹科學園區2期，產業鏈完整，對鴻海而言，6吋設備如果不符合需求，也能進一步購置新的8吋甚至12吋設備取代。旺宏董事長吳敏求先前也對外表示，設備和廠房可分開出售，似乎也是在呼應鴻海的需求。
對鴻海而言，包括其半導體、電動車事業，以及數位健康、機器人等其他高科技製造事業，都必須要有晶圓製造能力來輔助，才有辦法形成生態，進一步保障其布局空間與競爭力，若能順利買下旺宏6吋廠，對鴻海的事業版圖來說，將是一塊非常重要的拼圖。