第十一代 Honda Civic Sedan 正式於加拿大開始量產

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HCM 為了生產第十一代 Civic Sedan ，針對產線與製程進行提昇，包括運用大量的結構膠來組裝車體結構，也首度採用雷射焊接車頂，並在鈑件中空處噴塗泡沫膠來減少噪音傳遞，並首度採用鋁合金製作引擎蓋，內裝則採用的全新軟質無接縫儀表台。
第十一代 Civic LX 及 Sport 配置的 2.0L DOHC i-VTEC 自然進氣引擎 (最大馬力 158hp/6,500rpm、最大扭力 138lb-ft/4,200rpm) 是由 HCM 負責製造，至於 EX 及 Touring 所搭載 1.5L Turbo 渦輪引擎 (最大馬力 180hp/6,000rpm、最大扭力 177lb-ft/1,700-4,500rpm) 則由 Honda 美國 Anna 引擎工廠製造，送至加拿大組裝。
過去 33 年來美規 Civic Sedan 都是由 HCM 負責製造，全車系在北美販售的 35 年間已售出近 1,100 萬輛，更是加拿大 23 年來最暢銷的單一車款，接下來將登場的第十一代 Civic Hatchback 掀背版本會在美國印第安納州的 Greensburg 工廠生產，7Car<小七車觀點> 亦將追蹤實車發表的進一步消息。