全新電動 MPV Mercedes-Benz Concept EQT 正式發表

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EQT 與即將登場的 T-Class 屬於同一車系，不過 T-Class 為燃油車型。外觀方面，Concept EQT 擁有接近量產版本的成熟度，承襲 Sensual Purity 設計語彙，車頭採用 EQ 家族化的造型，頭燈與前飾板合而為一，內部施以大量的三茫星圖案點綴，全車鈑件線條相當圓潤，車側採用滑門設計，足踏 21 吋鋁合金輪圈，車尾以兩側直立燈組搭配行李廂蓋內橫貫的 LED 導光條。尺碼部分，Concept EQT 的車身長寬高為 4,945x1,863x1,826 (mm)。
內裝方面，Concept EQT 運用黑白對比色系呈現座艙，座椅施以白色 Nappa 皮質包覆，中控台面板採用回收材質製作，座艙飾板選用象徵海洋的淺藍色調，方向盤具備 Touch Control 觸控介面，車內也提供環艙氣氛照明，並搭載具自我學習能力及 OTA 功能的最新版本 MBUX 系統，車頂配置的全景天窗則提供明亮的採光效果。
酬載機能方面，Concept EQT 採用三排座椅設計，其中第二排座椅可安裝三張兒童安全座椅，第三排座椅為獨立設計，椅背設有擺放小物品的固定伸縮帶，更可將座椅完全卸除來換取更大的空間，行李廂底板下放還附有鋁製電動滑板。
動力配置方面，目前 Mercedes-Benz 尚未釋出相關數據，不過預告整合至 MBUX 介面的 EQ 系統將會依據目前電量、車流量、充電站及天氣等資訊，來提供最佳化的導航指引，提供車主更便利的電動用車體驗。
Mercedes-Benz 預計在 2022 年時正式推出量產版本的 T-Class，而下一代 Citan 則會在今年底前發表，未來 Citan 會鎖定商業用戶，T-Class 則主打豪華家用或企業使用，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤更多消息。