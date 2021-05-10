接單 130.9 萬元 / 154.9 萬元起　全新小改款 Peugeot 3008 / 5008 展間實拍

我是廣告 請繼續往下閱讀
全新小改款 3008/5008 分別於 2020 年 9 月推出，兩者均導入新世代家族風貌，強化獅子的仿生特徵並重新型塑車頭更加立體，同時換上更銳利的獅爪 LED 頭燈，並從中延伸出獠牙式的 LED 日行燈到保險桿兩側，GT 和 GT Pack 車型還有流動式方向燈與轉向照明輔助的功能。引擎蓋前方鑲上 3008/5008 銘牌來辨識身份，車尾部分則是採用燻黑式獅爪 3D LED 尾燈組，GT 車型方面則在保桿下方使用矩形尾飾管增添運動氣息。
LED 頭燈更加銳利，並在下方加入獠牙式的 LED 日行燈到保險桿兩側。
引擎蓋前方鑲上 3008 字樣。相較於外觀，內裝的變動幅度相對小，僅在電子手煞車右側新增駕駛模式切換鍵，同時導入新樣式的巡航控制模組。配備部分，3008 1.2 PureTech 與 1.5 BlueHDi 均為 Allure 等級，標配 LED 頭/尾燈、 12.3 吋全數位儀表板、中文化 8 吋觸控螢幕、Qi 無線充電板、電動尾門、Keyless，兩者都可以加價 10 萬升等 Allure+，額外提供自動停車、360 度環景與 Cielo 全景式可開啟天窗，至於頂級的 1.6 PureTech 則為 GT 等級，再增列自動水平調整 Full LED 頭燈、自動停車、360 度環景、GT 雙色外觀、GT 雙皮革坐椅、雙前座按摩椅、無邊框防眩後視鏡、Focal 高級音響系統與 Grip Control 系統，而加 6 萬則可選擇 Cielo 全景天窗。
5008 方面1.5 BlueHDi 為 Allure 等級，1.6 PureTech 則提供 Allure 與 GT 二種規格，配備差異性則與前述的 3008 相同，但 GT 車型則是加 7 萬才能選擇 Cielo 全景天窗。
巡航控制模組換上新型的設計，取消過去較為橢圓的造型，但操作上並沒有太大的改變。在安全配備部分，此次引進的 3008/5008 均配置了 ACC 主動全速域跟車(Stop&Go)、HDA 高速公路駕駛輔助、LPA 車道保持系統、LKA 車道維持系統、ASB 主動式煞停、HBA 遠近光切換、ISA 智慧型速率調整、BSM 盲點偵測、SLI 速率掃瞄系統都是全車系標準配置。
小改款 3008 / 5008 取消 2.0L BlueHDI 動力。3008 提供 1.2 PureTech 渦輪直列三缸汽油引擎、1.5L BlueHDi 渦輪直列四缸柴油引擎以及 1.6 PureTech 渦輪直列四缸汽油引擎共三款選擇；5008 則保留 1.5L BlueHDi 渦輪直列四缸柴油引擎與1.6 PureTech 渦輪直列四缸汽油引擎兩款選擇。動力部分，1.2 PureTech 採用渦輪直列三缸引擎，最大輸出為 130 匹 / 23 公斤米、1.5 BlueHDi 採用渦輪直列四缸引擎，最大輸出為 130 匹 / 30 公斤米、1.6 PureTech 採用渦輪增壓四缸引擎，最大輸出為 180 匹 / 25 公斤米，全數均配置 8 速手自排變速箱。
Peugeot 3008 自從 2016 年轉型為正統的 SUV 定位後，透過獨樹一格的外型設計與科技配備獲得消費者迴響，讓後續推出的 5008 有著良好的市場基礎。 而小改款車型在換上最新的家族設計後，也針對配備上進行強化，應能持續維持產品的競爭力。