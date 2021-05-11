今日廣場》孫榮富／張亞中是台海和平的關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀
很多人乍聽之下，一定不可能相信，這說法是不是太扯了呢？是的，這說法真的有點扯，但微妙的地方也就在此，這一切都導因於張亞中的參選！
張亞中的參選從某種意義來說，像是一個政治素人的突然闖入政治叢林，能夠不被撕碎，就已經很好了。在一般人的看法，也許就是一位理想主義者，想要奉獻什麼，但是政治路哪裡那麼好闖？最後大概落得遍體鱗傷，然後船過水無痕吧！可是事情的發展卻往往出人意料！
張亞中參選的起手式，就是直挑國民黨內最敏感的兩岸路線問題。同時在三月底由洪秀柱主席所舉辦的一場黨內兩岸路線辯論中，他不只丟出了一個準備在當選後去北京談判「兩岸和平備忘錄」的提議，也以獅子吼的方式，痛斥了黨內天王的畏葸懦弱，毫無策略帶領國民黨脫離困局。那段視頻在網上突然爆紅，然後這一個月間，兩岸和平協議問題的聲量乃在網路世界突然拔高！
張亞中明白地挑出，國民黨只有在下次大選中，以「和平與戰爭的選擇」來跟民進黨決戰，才有勝出的機會，否則國民黨就乾脆關門算了。而要想能夠以此議題決戰，國民黨就必須有把握與北京談出一份可以確保兩案和平，同時又照顧到台灣利益的和平方案，才有與民進黨一搏的機會。於是，張亞中拿出了他三十年研究的看家本領，看來真是面面俱到地論證了這個可能性！
如果不是帶著太大偏見的人，仔細看過張亞中提出的構想的話，大概都很容易被他嚴謹的邏輯給說服，於是這就開始讓國民黨內的天王們產生了焦慮，因為他們知道他們在這個論題上根本不是張亞中的對手，如果這次主席選舉的議題被鎖定在這個問題上的話，他們恐怕都會被看破手腳，死得很難看！於是這兩個禮拜，各種想要封殺張亞中的做法乃紛紛出爐，不借場地，提高費用，總之最好就是不給他任何舞台，這樣才能確保自己不至於出醜！
但是網路世界的顛覆性就在這個地方，因為任何強勢的封殺，擋不住自媒體的滲透，幾場張亞中受邀直接面對網民的赤裸裸辯論，開始讓很多網民意識到，他們以前在討論台灣政治時，好像的確忽略了一個攸關大家生死的最重要論題，而且它好像並不是大家認為的，是個「無解」的問題，如果真有高手出現，也許兩岸和平、台灣尊嚴、國際空間這些都不一定不可能做到。
如此一來，國民黨主席的選舉好像就突然從「雞肋」的無趣狀態，開始朝向一個新的方向在走了，張亞中開始漸漸成了網路世界的新寵，不是網紅，但勝似網紅。網民們各種刁鑽的問題飛向張亞中，有時張亞中也不免被激怒，但是通常他都能很雄辯地讓質疑啞口無言。這個時候，人們好像突然發現，國民黨主席選舉怎麼變成了只剩下張亞中在參選，那些「民調居前」的天王們似乎集體消音了，因為他們根本就不知道該怎麼面對這個問題。
更有趣的問題是，英國的《經濟學人》突然在這個時候，把台灣變成了全世界最危險的地方，紐約時報也在說拜登的對台政策，有可能把台海變成引爆世界大戰的導火索，因為拜登正在逐步實際放棄對「一個中國政策」的堅持，這正在迫使北京經必須選擇儘速處理台灣問題。當這樣重大的國際安全問題出現在台灣民眾面前，而且突然把台灣擺到這麼重要且危險的位置時，台灣民眾恐怕是百味雜陳的。大家心裡恐怕也不免嘀咕，事情真的那麼麻煩嗎？有沒有解決的可能呢？
就在這個時機點，張亞中的出現似乎給了大家一個可能的曙光，如果張亞中真有這個本事，而且如果他真的當上國民黨主席，也真的可以去北京談出一個大家未必全然滿意，但是可以接受的和平方案，然後真能在幾年後變成兩岸的現實，那麼我們是不是就又能夠恢復高枕無憂的日子，而不必像現在這般地擔驚受怕了呢？於是張亞中似乎突然變成專門拆解世界炸彈的高手。
這一連串的變化似乎就是在這個月裡，那麼平地一聲雷似地發生了，我們不知道這個暴雷會不會一直炸下去，然後把像一灘死水的國民黨炸出一個全新的局面，但是我們的確觀察到了一個有趣的局面，原來平常光鮮亮麗的所謂政治天王們，原來竟是那麼不堪一擊，而看起來只是個政治素人的張亞中，卻似乎手握著一個可以解開台灣、兩岸，東亞，乃至於世界困局的鑰匙！
更有趣的是，一個跟台灣選民結構根本脫節的國民黨組織，以及那些手握黨主席選票的國民黨黨員們，也許他們會突然驚奇地察覺到，他們怎麼突然這麼重要了起來，因為他的那張選票將不只是選出哪個人來當黨主席這麼簡單而已，而且這張選票將會成為決定國民黨的存亡，乃至台灣是否淪亡，兩岸是否兵凶戰危，乃至世界是否能夠保持和平的關鍵！而我們這些並不擁有投票權的人，也都得瞪大眼睛注意看：
張亞中這個名字將成為國民黨主席選舉的真正關鍵字眼，因為他的當選與否，將成為真正的關鍵事件！
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com