  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

今日廣場》孫榮富／張亞中是台海和平的關鍵

張亞中
▲近期台灣海峽緊張升級，即將於7月舉行黨主席選舉的國民黨將牽動整個東亞、世界局勢。（圖／取自張亞中臉書）

文/孫榮富

2021-05-11 11:48:04

孫榮富／資深國會幕僚

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨主席的選舉，在這一個月中正在發生微妙的變化，這變化的跡象在於國民黨中央正企圖以包括千萬保證金在內的各種手法，封殺張亞中教授的參選機會上，這是個非常有意思的發展。但是更重要而且微妙的地方，則在於這次國民黨主席的選舉將很可能牽動台灣局勢、東亞安全、世界和平！

很多人乍聽之下，一定不可能相信，這說法是不是太扯了呢？是的，這說法真的有點扯，但微妙的地方也就在此，這一切都導因於張亞中的參選！

張亞中的參選從某種意義來說，像是一個政治素人的突然闖入政治叢林，能夠不被撕碎，就已經很好了。在一般人的看法，也許就是一位理想主義者，想要奉獻什麼，但是政治路哪裡那麼好闖？最後大概落得遍體鱗傷，然後船過水無痕吧！可是事情的發展卻往往出人意料！

張亞中參選的起手式，就是直挑國民黨內最敏感的兩岸路線問題。同時在三月底由洪秀柱主席所舉辦的一場黨內兩岸路線辯論中，他不只丟出了一個準備在當選後去北京談判「兩岸和平備忘錄」的提議，也以獅子吼的方式，痛斥了黨內天王的畏葸懦弱，毫無策略帶領國民黨脫離困局。那段視頻在網上突然爆紅，然後這一個月間，兩岸和平協議問題的聲量乃在網路世界突然拔高！

張亞中明白地挑出，國民黨只有在下次大選中，以「和平與戰爭的選擇」來跟民進黨決戰，才有勝出的機會，否則國民黨就乾脆關門算了。而要想能夠以此議題決戰，國民黨就必須有把握與北京談出一份可以確保兩案和平，同時又照顧到台灣利益的和平方案，才有與民進黨一搏的機會。於是，張亞中拿出了他三十年研究的看家本領，看來真是面面俱到地論證了這個可能性！

如果不是帶著太大偏見的人，仔細看過張亞中提出的構想的話，大概都很容易被他嚴謹的邏輯給說服，於是這就開始讓國民黨內的天王們產生了焦慮，因為他們知道他們在這個論題上根本不是張亞中的對手，如果這次主席選舉的議題被鎖定在這個問題上的話，他們恐怕都會被看破手腳，死得很難看！於是這兩個禮拜，各種想要封殺張亞中的做法乃紛紛出爐，不借場地，提高費用，總之最好就是不給他任何舞台，這樣才能確保自己不至於出醜！

但是網路世界的顛覆性就在這個地方，因為任何強勢的封殺，擋不住自媒體的滲透，幾場張亞中受邀直接面對網民的赤裸裸辯論，開始讓很多網民意識到，他們以前在討論台灣政治時，好像的確忽略了一個攸關大家生死的最重要論題，而且它好像並不是大家認為的，是個「無解」的問題，如果真有高手出現，也許兩岸和平、台灣尊嚴、國際空間這些都不一定不可能做到。

如此一來，國民黨主席的選舉好像就突然從「雞肋」的無趣狀態，開始朝向一個新的方向在走了，張亞中開始漸漸成了網路世界的新寵，不是網紅，但勝似網紅。網民們各種刁鑽的問題飛向張亞中，有時張亞中也不免被激怒，但是通常他都能很雄辯地讓質疑啞口無言。這個時候，人們好像突然發現，國民黨主席選舉怎麼變成了只剩下張亞中在參選，那些「民調居前」的天王們似乎集體消音了，因為他們根本就不知道該怎麼面對這個問題。

更有趣的問題是，英國的《經濟學人》突然在這個時候，把台灣變成了全世界最危險的地方，紐約時報也在說拜登的對台政策，有可能把台海變成引爆世界大戰的導火索，因為拜登正在逐步實際放棄對「一個中國政策」的堅持，這正在迫使北京經必須選擇儘速處理台灣問題。當這樣重大的國際安全問題出現在台灣民眾面前，而且突然把台灣擺到這麼重要且危險的位置時，台灣民眾恐怕是百味雜陳的。大家心裡恐怕也不免嘀咕，事情真的那麼麻煩嗎？有沒有解決的可能呢？

就在這個時機點，張亞中的出現似乎給了大家一個可能的曙光，如果張亞中真有這個本事，而且如果他真的當上國民黨主席，也真的可以去北京談出一個大家未必全然滿意，但是可以接受的和平方案，然後真能在幾年後變成兩岸的現實，那麼我們是不是就又能夠恢復高枕無憂的日子，而不必像現在這般地擔驚受怕了呢？於是張亞中似乎突然變成專門拆解世界炸彈的高手。

這一連串的變化似乎就是在這個月裡，那麼平地一聲雷似地發生了，我們不知道這個暴雷會不會一直炸下去，然後把像一灘死水的國民黨炸出一個全新的局面，但是我們的確觀察到了一個有趣的局面，原來平常光鮮亮麗的所謂政治天王們，原來竟是那麼不堪一擊，而看起來只是個政治素人的張亞中，卻似乎手握著一個可以解開台灣、兩岸，東亞，乃至於世界困局的鑰匙！

更有趣的是，一個跟台灣選民結構根本脫節的國民黨組織，以及那些手握黨主席選票的國民黨黨員們，也許他們會突然驚奇地察覺到，他們怎麼突然這麼重要了起來，因為他的那張選票將不只是選出哪個人來當黨主席這麼簡單而已，而且這張選票將會成為決定國民黨的存亡，乃至台灣是否淪亡，兩岸是否兵凶戰危，乃至世界是否能夠保持和平的關鍵！而我們這些並不擁有投票權的人，也都得瞪大眼睛注意看：

張亞中這個名字將成為國民黨主席選舉的真正關鍵字眼，因為他的當選與否，將成為真正的關鍵事件！

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
14.29%85.71%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
42.35%57.65%
2021-05-10-2021-05-13
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀