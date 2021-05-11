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售價壓至 130 萬以下 Ford Focus ST Wagon 將推出簡配版本

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-05-11 23:55:40

福特六和 2020 年以進口方式導入 Focus ST Wagon 至今將近一年的時間，以優異的性能表現和實用機能符合消費者使用期待，每月均繳出穩定的銷售量，堪稱是歷代 Focus ST 最暢銷的車款。然而根據 7Car<小七車觀點>近期掌握的消息，福特六和預計 5 月份將推出 Focus ST Wagon 的簡配版本，較目前版本主要刪除全景天窗、B&O 音響...等配備(但保留 Recaro 座椅及其他 ST 差異件)，售價將降低至 130 萬以下，數量只有 100 台，將優先給目前候車的已訂車主轉單交車。

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Ford Focus ST Wagon 除了保有與 ST 掀背版相同的性能表現之外，更融合了休旅車的空間優勢，在空間應用上更加符合日常的使用範疇，亦滿足家庭取向的消費者，讓 Focus ST Wagon 客群更加向外延伸，使得每月銷量都約有破百輛以上的表現。當然除了實用機能充足之外，較修長的身形搭配車頂行李架，也吸引了追求個性風格的車主。

Focus ST Wagon 簡配版本，較目前版本主要刪除全景天窗、B&O 音響...等配備，但仍保留 Recaro 座椅及其他 ST 差異件。
此次將推出的配備簡化版 Focus ST Wagon 預料將比目前版本取消娛樂舒適配備，希望透過刪減配備來降低入手門檻，進一步增強市佔表現。但雖然會刪減配備，Focus ST 車系應有的性能表現同樣不含糊，依舊是採用 EcoBoost280 直列 4 缸雙渦流單渦輪增壓汽油引擎，最大馬力 280ps ，峰值扭力 42.3kgm，配置性能調校 7 速手自排變速箱，以及 ST 專屬運動化底盤調校、eLSD 電子式限滑差速器、ST 專屬轉向系統調校及 Recaro 賽車桶椅...等，絕對滿足要求性能的買家。

放眼市場 Ford Focus ST Wagon 目前並無直接的對手，相信在簡化版推出之後更能吸引消費者，加上原有的五門掀背及頂配版本，足以為 Ford Focus ST 帶來一波新的買氣現象。

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