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Ralliart 將復活！ Mitsubishi 宣布品牌最新營運規劃

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-05-12 12:55:40

Mitsubishi 日前發表 2020 年度財報，並公佈品牌營運規劃，未來將從全球 32 個銷售市場，縮減為 17 個，亦數款新車即將推出。

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在經營策略方面，Mitsubishi 停止歐洲市場的新車研發工作，未來交由 Renault 協助以 OEM 方式在 2023 年後推出 2 款休旅產品，也會在 2023 年前撤出 15 個市場，使經營重心放在 17 個市場當中，並針對經銷網路、物流及固定支出進行最佳化。


Mitsubishi 將亞太市場視為未來營運的重點，因此準備針對在東協市場受到歡迎的 Xpander 進行大幅度的更新，並預計將 Pajero Sport 及 Mirage 等車款導入更多市場販售。

在電動化車款的布局方面，Mitsubishi 回顧其自 1964 年起便開始研發純電動車，2009 年時推出全球首款大量生產的純電動車 i-MiEV，2011 年則推出 Minicab MiEV 電動小貨車，2013 年時全球首款插電式油電休旅車 Outlander PHEV，今年則在上海車展時推出與中國大陸合資夥伴廣汽三菱共同研發的 Airtrek，明年預計推出與 Nissan 共同開發的純電動輕自動車 (K-Car)。

Mitsubishi 也在本次的報告中，證實將重起高性能品牌 Ralliart，從圖片來看將會基於 Triton (L200) 皮卡產品來推出其高性能升級版本，右側的圖片則令人聯想起過去的 Lancer Evolution，後續的發展值得持續觀察。

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