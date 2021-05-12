斥資 4 億元，Jaguar Land Rover 新莊九和旗艦展示中心正式開幕

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新北九和旗艦展示中心採地上 3 層設計，座落於新北市新莊區中正路，整合新車 / 原廠認證中古車展銷、保養修繕、以及精品配件等部門。展間一樓新車展示區劃分為兩個區域，分別展示 Jaguar 以及 Land Rover 的最新車款。二樓新車交車整備區備有車輛美容、鍍膜專屬區域，提供車主完整的交車服務。三樓全區皆為維修區，並提供輪胎免撬棒拆胎機、雷射平衡機組、3D 電腦四輪定位等專業機具，同時也規劃 3.5T 伸縮加長型平板、4T 雙柱門框式、4T 四柱水平式三種型式的頂車機，以符合 Jaguar Land Rover 雙品牌不同車款的維修需求。
展間一樓新車展示區劃分為兩個區域，分別展示 Jaguar 以及 Land Rover 的最新車款。
二樓新車交車整備區備有車輛美容、鍍膜專屬區域，提供車主完整的交車服務。
較其他 Jaguar Land Rover 據點不同的地方是，新北九和旗艦展示中心對應電動車轉型的趨勢，規劃了電動車專屬保修區域及設備，並安排了 2 位英國原廠最高等級 L4 技師與 4 位 L3 及 EVAP 電動車專業認證的技師，提供電動車專業的保修服務。
二樓規劃原廠認證中古車展示區，可展示 13 台中古車。
對應電動車轉型的趨勢，維修區域亦規劃了電動車專屬保修區域及設備，並安排了 2 位英國原廠最高等級 L4 技師與 4 位 L3 及 EVAP 電動車專業認證的技師，提供電動車專業的保修服務。
三樓全區皆為維修區，並提供輪胎免撬棒拆胎機、雷射平衡機組、3D 電腦四輪定位等專業機具，同時也規劃 3.5T 伸縮加長型平板、4T 雙柱門框式、4T 四柱水平式三種型式的頂車機。
新北九和旗艦為全台首座具全鋁鎂合金車體維修實力的鈑噴中心，採用鋁合金車體專屬維修工具，包含模具式手術台、半自動鋁合金接焊機、SPR 自沖鉚釘機、專用特殊結構膠，能對應鋁合金車身回復到原廠提供車輛結構應有的尺寸與強度。
九和汽車自 2019 年啟用台中據點之後，逐步完成北中南所有據點的新建計劃，全數依循英國原廠認證的設施，為國內喜愛英國豪華車款的消費者一級的服務體驗。
九和汽車整個大台北地區共有 29 為專業技師，每位技師全數都經過英國原廠認證。