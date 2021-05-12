首度導入 eTSI 48V 輕油電系統 第八代 Volkswagen Golf 將在 5 月下旬展開預售

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第八代 Golf 於 2019 年 10 月發表，GTI 性能版則於 2020 年 2 月發表，Variant 旅行車於 2020 年 9 月發表，台灣福斯曾在 2020 年新春媒體茶敘時預告最快將在 2021 年導入，如今終於在官方網站一次出現 Golf 掀背、Golf Variant 旅行車及 Golf GTI 性能掀背共 3 種車型，並預告即將在本月展開預售，部分配備也正式揭露。
外觀方面，第八代 Golf 承襲歷代的經典設計，車頭面積較前一代降至 2.21 立方公尺，風阻係數降至 0.275Cd，並導入 IQ.LIGHT 智慧燈組，上方配置從水箱罩延伸而出的 LED 光條，搭配下方的圓弧造型，形成強烈的對比。而前保險桿的氣壩面積加大，R-Line 車型以黑色鋼琴烤漆點綴，車側擁有 Golf 車系一貫的粗壯 C 柱設計，車頂線條相較上一代更為流線，車身腰線也更為立體。車尾部分，可以看到整體線條更為硬朗，Golf 銘牌位於廠徽下方，全新的尾燈與腰線相接一起。
內裝方面，第八代 Golf 採用駕駛導向座艙，配備觸控式方向盤、30 色多重車室氛圍燈、IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統、支援手勢控制的第三代 MIB 模組化資訊娛樂系統、無線 Apple CarPlay/Android Auto 手機連結、原廠中文導航及圖資更新。Variant 旅行車還配備 Easy Open 電動尾門，搭配 Keyless Access 免鑰匙晶片控制系統，可支援感應式自動開啟。
動力配置方面，第八代 Golf 將會是台灣福斯汽車首度搭載 eTSI 48V 微油電動力系統的車型，整合 48V 啟動馬達發電機、12V – 48V 直流電轉換器及 48V 鋰離子電池，支援動能回收功能使 48V 鋰電池儲存更多電力，並可運用馬達動力輔助引擎啟動及車輛起步，也可改善怠速熄火的運作，而 Electric Boost 電動馬達輔助，可為引擎提供 9kW 動力輸出及 50Nm 扭力，也支援 Eco Coasting 節能滑行功能，使油耗降低最高 10%，也可減少最多 8g/km 的排放。
Golf 車系自 1974 年問世以來，迄今已在全球 155 個市場售出近 3,600 萬輛，是相當具有代表性的掀背車款之一，國內消費者經過 1 年多的等待，原廠總算在本月下旬展開預售，7Car<小七車觀點> 也將帶來更詳細的報導，敬請鎖定。