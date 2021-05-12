吃生蠔、掛重物能增勃起硬度？醫教４招真正有助強化！

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吃生蠔晚上真能「蹦蹦叫」？
北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科主治醫師程威銘指出，吃生蠔可能多少有些幫助，但不是那麼絕對，多數較偏向心理作用。大家口耳相傳「吃生蠔晚上會很厲害」，吃了之後心理自然多少也會受到影響，也就容易影響硬度，但並非人人皆是如此。而吃生蠔雖然確實可補到鋅，但畢竟是食材而非藥品，效果有限，且鋅和硬度、持久度的關係目前還有待研究證實，效果恐怕不如預期。
掛重物、蹲馬步可以增硬度？
在陰莖掛物品確實有助於鍛鍊球狀海綿體肌，在勃起的最後階段加上肌肉輔助有利增強硬度，但還是需要注意重量以避免受傷，但使用這方法倒不如做凱格爾運動（後續詳述）。而蹲馬步主要鍛鍊的是股大肌、股四頭肌等，雖肌力訓練有助增加男性荷爾蒙，間接影響硬度，但並精準的鍛鍊，對於陰莖的鍛鍊沒什麼直接的幫助。
壯陽藥、保健食品要注意什麼？
至於壯陽藥和保健食品，程威銘醫師則表示確實有所幫助，但要注意的是，壯陽藥為處方用藥，需經醫師開立，一般市售、網路上、藥局等可自行購買的管道皆非合法，需留意可能有買到假貨、品質堪憂的疑慮。而保健食品雖然效果不會比藥物強，但持之以恆是有助保養的，不過也要注意出處、來源、合格標章等，以確保安全。兩者都建議應先與醫師及藥師討論為佳。
４招增強勃起硬度，凱格爾運動如壯陽藥！
程威銘醫師表示，陰莖的硬度與身體狀態息息相關，例如心理作用等心因性因素所引起，又或是心血管問題影響、神經受損、荷爾蒙不足等原因所至。因此若有勃起功能障礙者，因先檢查了解原因從根本改善。不論是欲改善勃起功能障礙或硬度想更上一層，都可以從調整日常生活著手，優化身體，便有助增強硬度。包括了良好的作息、飲食及運動習慣。
勃起的硬度和心血管息息相關，飲食習慣醫師推薦可多以地中海飲食為主，已有相當多的文獻指出對於心血管保養有非常好的益處。運動方面建議有氧運動和重量訓練交替進行，重量訓練有助增強男性荷爾蒙，可從基本的開始，如伏地挺身。有氧運動則有利心血管保養，可以「333運動」進行，每周3次，每次30分鐘，心跳達每分鐘130下，常見如競走、慢跑、跳繩等。
程威銘醫師也指出，對於鍛鍊陰莖硬度最直接也最簡單的就是凱格爾運動，鍛鍊的主要為球狀海綿體肌。位置一開始或許會較難拿捏，同中斷排尿的感覺，可在一兩次小便時中斷排尿尋找，但中斷排尿的動作不宜過多，以免傷害到泌尿道系統。鍛鍊上可分成兩種，一種是出力後至無法出力再放鬆，另一種可配合呼吸連續出力、放鬆10次，可兩種擇一早、中、晚各時段皆做三組，如一般常見的肌肉訓練，肌肉需要休息才有助成長，因此也不宜貪多。持之以恆，所達到的效果與壯陽藥相當。