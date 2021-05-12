▲ 八代 Volkswagen Golf 售價五月底公佈！首度引進 48V 輕油電動力

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Volkswagen 持續往 WayToZero 零排放量的目標前進，致力提升節能效力與油耗表現，台灣福斯汽車首次於國內引進 eTSI 引擎，48V輕油電動力系統帶來全新驅動型態，此系統由輔助馬達帶動皮帶將動力傳導給引擎，在渦輪尚未全速運轉時提供起步與低速時的輔助驅動，達到節省車輛啟動時所需消耗的大量動力，而 Electric Boost電動馬達輔助，可為引擎帶來多達 9kW 的動力輸出和 50Nm 扭力，經由 48V輕油電動力系統的輔助，可縮短 25% 的時間來達到相同扭力數值；Golf 第八代的油耗測試每公升最高可超過 20 公里，同時平均油耗可降低達 10%，二氧化碳排放每公里最多降低 8g；此外，進階版 Start／Stop 引擎自動啟閉系統在此系統輔助下，原本的怠速關閉和啟動引擎將感受更少的車身震動，而透過 Eco Coasting 節能滑行功能讓駕駛在車輛穩定狀態下鬆開油門後，引擎可完全關閉且以滑行方式前進，大幅降低油耗和二氧化碳排放量。
48V 鋰離子電池能藉由煞車的動能回充，更可對原有 12V 鎳氫電池進行充電，相較傳統設計更有效確保電量充足；Golf 率先搭載 eTSI 引擎，不僅提升油耗表現和節能，同時降低震動感。
Golf 的車頭擁有全新運動化保桿，車身設計則展現空氣力學的提升，車輛前方面積降至 2.21m2，在風洞測試下，風阻係數由上一代的 0.3 降低至 0.275，同時搭載全新 IQ.LIGHT 智慧燈組以及更加進化的 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統。整體內裝介面革命性的大幅進化，近全數位化的操作介面，除有新式介面的多媒體鏡面觸控主機（MIB 3），更全面標配「無線Apple CarPlay」和「無線Android Auto」；Golf 車款預售資訊將於五月下旬公佈。