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台北中山醫院婦產科主任暨海扶刀中心負責人鍾國騰醫師表示，並非所有子宮肌瘤都會引起不孕，以解剖位置來分析，子宮肌瘤可分為三種，包括子宮漿膜下肌瘤、子宮肌層間肌瘤及子宮粘膜下肌瘤，其中子宮漿膜下肌瘤生長位置為子宮外，通常不影響受孕 ; 而子宮肌間層與子宮粘膜下肌瘤，則可能因壓迫到子宮、輸卵管或子宮內膜不平整，進而影響胚胎著床率及受孕率。
鍾國騰醫師補充，秀秀的三顆肌瘤均為子宮肌間層肌瘤，顧名思義肌瘤生長在子宮肌肉層中，此種肌瘤臨床症狀不明顯，多數患者不易發覺，若無影響到患者日常生活，經醫師評估後可以不必手術治療，而這類肌瘤患者通常會發現患有肌瘤，大多因不正常出血、肌瘤過大壓迫到器官導致不適，甚至如案例中的秀秀，因長時間無法懷孕，經就診檢查而得知。
手術傷子宮致不孕？ 醫：和醫師經驗及專業有關
起初，秀秀十分擔心手術切除肌瘤會傷及子宮，自己就更沒有機會懷孕了，對此鍾醫師說明，手術方式與醫師經驗及專業度有很大的關係，若肌瘤狀況不是特別棘手，患者在治療前與醫師進行充分溝通，就不必太過擔心手術造成不孕問題，後續秀秀也順利懷孕，甚至透過自然產的方式生產，讓她解除了累積多年的壓力。
海扶刀治療無傷口 不傷子宮一圓母親夢
此外，鍾醫師表示，有生育打算的子宮肌瘤患者要用何種手術方式，還有以下幾個考量點，包括肌瘤本身的大小、位置及數量，現今醫療技術日新月異，除了傳統手術外，也有微創及無創的手術方式，能減少傷口大小，降低手術對子宮的傷害，甚至，透過海扶刀無創科技治療肌瘤，因透過聚焦超音波的方式達到子宮肌瘤消融，不須動刀，因此完全沒有傷口，也不會傷及子宮及周邊組織，保留女性子宮及其功能，提供有生育計畫的患者，一個治療新選擇。
鍾醫師提醒，雖然多數子宮肌瘤患者術後仍能懷孕，但當肌瘤日漸增大、數量增多等，容易造成手術困難度，還是有可能因此導致不孕，因此提醒民眾，若有相關症狀時，就要立即檢查，並聽從醫囑進行適合的治療。
資料來源：健康醫療網 子宮肌瘤不孕三年！ 術後半年內升格當媽
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