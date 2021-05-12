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子宮肌瘤不孕三年！　術後半年內升格當媽

子宮肌瘤不孕三年！　術後半年內升格當媽
子宮肌瘤不孕三年！　術後半年內升格當媽

健康醫療網

2021-05-12 16:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】正值生育年齡的秀秀（化名）年僅33歲，結婚三年沒有避孕，卻始終得不到好消息，在前往婦產科檢查後，意外發現子宮內竟有三顆7至8公分的肌瘤，後續經台北中山醫院婦產科主任暨海扶刀中心負責人鍾國騰醫師的手術治療，秀秀半年後即自然懷孕，甚至原訂透過剖腹產生產，在計劃時間前就順利自然生產，從歷經三年不孕到現在已成為幸福媽咪，今年母親節，秀秀首度以母親身份度過佳節，全家三代同堂共同慶祝這個溫馨時刻！

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子宮肌瘤初期症狀不明顯　部分患者不孕才察覺

台北中山醫院婦產科主任暨海扶刀中心負責人鍾國騰醫師表示，並非所有子宮肌瘤都會引起不孕，以解剖位置來分析，子宮肌瘤可分為三種，包括子宮漿膜下肌瘤、子宮肌層間肌瘤及子宮粘膜下肌瘤，其中子宮漿膜下肌瘤生長位置為子宮外，通常不影響受孕 ; 而子宮肌間層與子宮粘膜下肌瘤，則可能因壓迫到子宮、輸卵管或子宮內膜不平整，進而影響胚胎著床率及受孕率。

鍾國騰醫師補充，秀秀的三顆肌瘤均為子宮肌間層肌瘤，顧名思義肌瘤生長在子宮肌肉層中，此種肌瘤臨床症狀不明顯，多數患者不易發覺，若無影響到患者日常生活，經醫師評估後可以不必手術治療，而這類肌瘤患者通常會發現患有肌瘤，大多因不正常出血、肌瘤過大壓迫到器官導致不適，甚至如案例中的秀秀，因長時間無法懷孕，經就診檢查而得知。

手術傷子宮致不孕？　醫：和醫師經驗及專業有關

起初，秀秀十分擔心手術切除肌瘤會傷及子宮，自己就更沒有機會懷孕了，對此鍾醫師說明，手術方式與醫師經驗及專業度有很大的關係，若肌瘤狀況不是特別棘手，患者在治療前與醫師進行充分溝通，就不必太過擔心手術造成不孕問題，後續秀秀也順利懷孕，甚至透過自然產的方式生產，讓她解除了累積多年的壓力。

海扶刀治療無傷口　不傷子宮一圓母親夢

此外，鍾醫師表示，有生育打算的子宮肌瘤患者要用何種手術方式，還有以下幾個考量點，包括肌瘤本身的大小、位置及數量，現今醫療技術日新月異，除了傳統手術外，也有微創及無創的手術方式，能減少傷口大小，降低手術對子宮的傷害，甚至，透過海扶刀無創科技治療肌瘤，因透過聚焦超音波的方式達到子宮肌瘤消融，不須動刀，因此完全沒有傷口，也不會傷及子宮及周邊組織，保留女性子宮及其功能，提供有生育計畫的患者，一個治療新選擇。

鍾醫師提醒，雖然多數子宮肌瘤患者術後仍能懷孕，但當肌瘤日漸增大、數量增多等，容易造成手術困難度，還是有可能因此導致不孕，因此提醒民眾，若有相關症狀時，就要立即檢查，並聽從醫囑進行適合的治療。



資料來源：健康醫療網 子宮肌瘤不孕三年！　術後半年內升格當媽

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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