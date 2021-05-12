以失智病人為中心照護模式　中榮成立「失智症中心」　

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臺中榮民總醫院為提昇失智症整合醫療服務、個案管理及研究發展，在神經醫學中心督導下，設立「失智症中心」，以病人需求為中心導向，建立整合性的失智症照護及完整資料庫，用以提供未來研究發展。
整合性失智症照護 掌握病患狀況、有效處理問題
對於失智症的醫療服務，失智症中心李威儒主任表示，本院能夠提供的包括：高風險族群篩檢、失智症門診、神經心理檢查、藥物和非藥物治療、共照中心轉介及住院共照之整體性醫療照護。
一般失智症病患在醫院皆分散在神經內科、精神科和高齡醫學科門診，失智症中心整合此三個臨床科，由個管師藉由本院自行開發的個管系統進行管理，藉由系統內留言板功能讓個管師和醫師能充分溝通、訊息不漏接，也能讓醫師在門診時快速掌握病患近期的狀況，有效率地處理問題。
建立失智症病人資料庫 長期追蹤研究預防方式
失智症相關疾病時到今日一直沒有有效的治療藥物，近二十年來失智症相關的藥物試驗結果都不如人意，進行相關的研究尋找治療和預防的方式刻不容緩，失智症中心持續招募病患及家屬加入長期追蹤研究，利用先進的神經影像工具及基因分析，嘗試找出預防或延緩失智症的方式。
資料來源：健康醫療網 以失智病人為中心照護模式 中榮成立「失智症中心」
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