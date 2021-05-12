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以失智病人為中心照護模式　中榮成立「失智症中心」　

以失智病人為中心照護模式　中榮成立「失智症中心」　
以失智病人為中心照護模式　中榮成立「失智症中心」　

健康醫療網

2021-05-12 16:31:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】一位64歲阿姨為相對較早發病的失智症患者，自104年起即就醫和追蹤，她的丈夫為了照顧她，提早退休，在確診之後積極持續藥物治療及轉介社區據點參加非藥物治療活動，在醫師和個管師的陪伴之下，一直保有還不錯的生活品質，另外也熱心地參與相關的研究，希望未來能有更好的治療藥物或預防失智症的方式。

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成立「失智症中心」　發展精準醫學相關研究

臺中榮民總醫院為提昇失智症整合醫療服務、個案管理及研究發展，在神經醫學中心督導下，設立「失智症中心」，以病人需求為中心導向，建立整合性的失智症照護及完整資料庫，用以提供未來研究發展。

整合性失智症照護　掌握病患狀況、有效處理問題

對於失智症的醫療服務，失智症中心李威儒主任表示，本院能夠提供的包括：高風險族群篩檢、失智症門診、神經心理檢查、藥物和非藥物治療、共照中心轉介及住院共照之整體性醫療照護。

一般失智症病患在醫院皆分散在神經內科、精神科和高齡醫學科門診，失智症中心整合此三個臨床科，由個管師藉由本院自行開發的個管系統進行管理，藉由系統內留言板功能讓個管師和醫師能充分溝通、訊息不漏接，也能讓醫師在門診時快速掌握病患近期的狀況，有效率地處理問題。

建立失智症病人資料庫　長期追蹤研究預防方式

失智症相關疾病時到今日一直沒有有效的治療藥物，近二十年來失智症相關的藥物試驗結果都不如人意，進行相關的研究尋找治療和預防的方式刻不容緩，失智症中心持續招募病患及家屬加入長期追蹤研究，利用先進的神經影像工具及基因分析，嘗試找出預防或延緩失智症的方式。



資料來源：健康醫療網 以失智病人為中心照護模式　中榮成立「失智症中心」　

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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