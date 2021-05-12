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植牙是固定式的假牙，可以解決部分活動假牙不夠穩定或不夠舒適的缺點，龍萱醫師指出，植牙讓病人有接近真牙的外觀，還有一樣的咀嚼與吞嚥功能；跟傳統做牙橋相比，牙橋需把缺齒處旁邊兩顆牙齒磨小當橋墩，以製作一排牙套戴上，但如果這兩顆牙齒是健康的，等於是平白犧牲掉兩邊的真牙，植牙這個選項沒有這個困擾，所以特別對於缺單顆牙齒的患者來說，植牙相對受青睞。
地基不佳者 植牙前要先做補骨手術
植牙就是以手術的方式，將人工牙根(即所謂的植體)放入無牙區的齒槽骨內，等待骨頭和植體緊密接合後，再做上面的假牙。然而若齒槽骨不夠健康穩固，就會影響植牙後的耐用度，如同蓋房子沒有穩定的地基，房子就可能下陷或傾倒。牙齒的地基不佳，常見於缺牙很久或是本身有牙周病的病人，由於骨頭持續流失，導致地基已經不夠高不夠寬，這時必須先進行補骨手術，透過放入骨粉、再生膜等人工材料，等待骨頭生長達足夠的條件，這樣的地基才適合放入植體。
全身性疾病要先控制 避免磨牙咬筆習慣
除了骨頭條件不夠，病人植牙前若評估有下列狀況，也不適合做植牙：一是沒有完善控制的全身性疾病病人，比如糖尿病的血糖控制不佳、有嚴重骨質疏鬆症，這類病人應該由原本的專科醫師先診治評估，把疾病控制穩定才做植牙手術。另一則是有夜間磨牙習慣，或是習慣咬筆的不良口腔習性，因為咬合力太大，如果不改掉這樣的習慣，也會影響植牙的成功率。
術前全面評估與診斷 提升植牙成功率
這些條件都會影響植牙的成功率，因此找經驗豐富的牙醫師，術前充分討論以及進行全面的評估和診斷是非常重要的，龍萱醫師提醒病人，首先要讓醫師了解身體有哪些疾病、正在使用哪些藥物，比如長期使用雙磷酸鹽類藥品治療骨質疏鬆的病人，可能導致罕見卻極嚴重顎骨壞死的不良反應，若需進行牙科侵入式手術，應先告知醫師，來評估是否適合植牙。
接下來醫師還會評估牙齒骨頭的缺損狀況，判斷如何進行手術。植牙手術要很精準的鑽洞、磨骨、依骨頭現狀調整植入的位置，比如每個人需要的植體長度不盡相同，需要靠術前的斷層掃描分析還有手術模板的製作，幫忙把植體打入精確的位置。如果各步驟沒有精確掌握，可能造成植體過深，打到鼻竇或傷害到下顎神經，或是植體位置不佳導致影響上面假牙的製作。
龍萱指出，植牙其實是個費時的療程，如果病人牙齒骨頭條件好的話，從拔牙後等骨頭癒合，再植入植體等大約四至六個月讓骨頭自己生長，使植體和骨頭緊密接合，最後再做上面的假牙，整個療程時間就可能接近一年。如果病人牙齒骨頭條件不好，需要做可能不只一次補骨手術，療程所需時間就會更拉長，同時補骨手術的材料也所費不貲，光補骨手術花費數萬元甚至更高，都是有可能的。
醫病妥善溝通 善盡彼此合約責任
正因為植牙的療程與費用因人而異，醫病之間如果沒有妥善溝通，一旦產生錯誤期待，容易衍生醫療糾紛。龍萱醫師建議病人跟醫師討論各種假牙的優缺點，看看哪種最適合自己的狀況，不一定要做植牙手術；決定治療選項後，會根據牙齒骨頭的條件，估算整體所需治療時間以及費用，通常醫師會把討論過後的治療計畫以及費用等都寫出來，讓病人充分了解後再簽名，執行這份合約。
龍萱強調，醫病要攜手合作達到最佳成果，醫師要避免術前評估不周，比如誤判剩下的骨頭高度，可能用到過高的植體傷到其他組織；反之，病人也有責任妥善控制自身的糖尿病、戒除抽菸習慣，均有助於提升植牙成功率。同時別忘了即使是假牙，也要定期找牙醫師保養，並且注意口腔衛生，以免牙周病損及植體，又再次為牙所苦，豈不冤枉。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 植牙前要注意什麼？ 掌握術前評估提升植牙成功率
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