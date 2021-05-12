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馬來西亞迎第三波封城　齋戒節前全國行動禁令

馬來西亞迎第三波封城　齋戒節前全國行動禁令
馬來西亞迎第三波封城　齋戒節前全國行動禁令

健康醫療網

2021-05-12 16:31:01

【健康醫療網／記者林渝樺報導】馬來西亞疫情升溫、變種病毒傳染性極強，今年的齋戒即將到來了，為避免疫情急速惡化，本週一馬來西亞政府宣佈從5月12日起至6月7日，將採取第三次全國行動管制的措施，預計維持一個月。

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疫情有反撲趨勢　全國行動管制的措施

今年本月13日將迎來全球穆斯林的齋戒節，開齋節對穆斯林來說好比是中國人的新年一樣，很多穆斯林都會拜訪親友、齊聚一堂慶祝美好節日，但最近馬來西亞的疫情卻有反撲的趨勢，單日確診人數平均四千例左右，馬來西亞總理穆希丁亞辛（Muhyiddin Yassin）本週一説，變種病毒有更高的傳染率，醫療系統負擔越來越重，因此有必要進行全國封鎖措施，宣布自本週三起（12日）起生效至6月7日實行維持一個月左右的全國行動管制措施。

全國限制出行禁令　活動紛紛暫停

對於此次第三次全國行動管制的措施，馬來西亞政府表示，除非緊急緊急情況之外，在封鎖期間將禁止所有的社交聚會活動、學校等教育機構將被關閉，也不允許各州之間的旅行，連即將到來的開齋節相關活動紛紛禁止，但經濟活動是可以在防疫規定下持續進行。

近期疫情升溫　開齋節低調過

近期，馬來西亞在上週日（9日）自新冠疫情以來，創下26例以來的最高新紀錄，根據衛生局當局數據顯示，目前馬來西亞的新冠確診感染人數累計共444484例，死亡人數1700例，隨著近期疫情升溫反彈，此次全國次行動管制的措施，相對去年三月及今年一月的封鎖更為嚴格，也讓穆斯林的返鄉之路更加艱難。

參考資料：

Malaysia declares nationwide lockdown as COVID-19 cases spike

Coronavirus: Malaysia to enter new lockdown as Muhyiddin warns of national crisis



資料來源：健康醫療網 馬來西亞迎第三波封城　齋戒節前全國行動禁令

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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