  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

植入去顫器怕感染！　抗菌網袋助一臂之力

植入去顫器怕感染！　抗菌網袋助一臂之力
植入去顫器怕感染！　抗菌網袋助一臂之力

健康醫療網

2021-05-12 16:31:01

【健康醫療網／記者田柏升報導】網狀外觀，形似橘色紗布，用於包覆植入式電子儀器的抗菌網袋，看似普通其實大有妙用。以植入式去顫器為例，在致命心室心律不整發生導致猝死時，能迅速電擊恢復心跳，等於是自體攜帶的AED，手術植入時搭配抗菌網袋，有助於降低感染風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺大醫院心臟血管內科賀立婷醫師解釋，抗菌網袋的特點，其一是採取可吸收式設計，是可以生物分解的網袋，裝置到皮下後會逐漸被分解吸收，第二是表層塗有抗菌塗料，能達到抑制細菌滋生的效果。另外，粗糙表面也有助於組織黏著，防止植入物位移。

植入去顫器感染率低　這些族群仍要留意

去顫器通常裝置在左邊鎖骨皮下，約5公分的小傷口，再把電擊導線透過靜脈連接到心臟。賀立婷醫師表示，雖然植入去顫器感染率低於1%，但若感染發生，最嚴重恐致死，部分族群仍要特別留意。

「它是自費項目，不是每一個病人都需要。」賀醫師點名特定族群，如太瘦、皮膚較薄者，傷口容易有癒合不良或破裂的風險；免疫功能不良者，如正使用免疫抑制劑、化學治療等，感染風險都較高。

賀醫師補充，術前就有高感染風險的病人，建議第一時間就使用抗菌網袋，若是過去曾因植入電子儀器而感染過的病患，再次植入的感染機率會高於常人，因此需要再植入機器時，也建議搭配抗菌網袋。

從「心」預防猝死　高風險群提高警惕

近年來頻傳名人猝死，多與心室的致命心律不整有關，醫師提醒曾經心肌梗塞、平常有心悸、暈喘等心律不整狀況、家族史等高風險民眾提高警惕。

賀醫師提到，近年來的猝死發現大部分都與心臟心室的心律不整有關，當這樣的心律不整持續發生，無法將足夠血流供應到身體各器官而當場倒地，這類型猝死的病患若是需要電擊，越快受到電擊搶救回來的機率越高。

致命心律不整能透過心律監測提早發現預防，包括24小時、48小時或更長期的設備如植入式心律監測，提醒民眾有需求時務必尋求專業醫療協助。



資料來源：健康醫療網 植入去顫器怕感染！　抗菌網袋助一臂之力

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
50%50%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
44.21%55.79%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
38.53%61.47%
2021-05-10-2021-05-13
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
即時
推薦閱讀