我是廣告 請繼續往下閱讀
植入去顫器感染率低 這些族群仍要留意
去顫器通常裝置在左邊鎖骨皮下，約5公分的小傷口，再把電擊導線透過靜脈連接到心臟。賀立婷醫師表示，雖然植入去顫器感染率低於1%，但若感染發生，最嚴重恐致死，部分族群仍要特別留意。
「它是自費項目，不是每一個病人都需要。」賀醫師點名特定族群，如太瘦、皮膚較薄者，傷口容易有癒合不良或破裂的風險；免疫功能不良者，如正使用免疫抑制劑、化學治療等，感染風險都較高。
賀醫師補充，術前就有高感染風險的病人，建議第一時間就使用抗菌網袋，若是過去曾因植入電子儀器而感染過的病患，再次植入的感染機率會高於常人，因此需要再植入機器時，也建議搭配抗菌網袋。
從「心」預防猝死 高風險群提高警惕
近年來頻傳名人猝死，多與心室的致命心律不整有關，醫師提醒曾經心肌梗塞、平常有心悸、暈喘等心律不整狀況、家族史等高風險民眾提高警惕。
賀醫師提到，近年來的猝死發現大部分都與心臟心室的心律不整有關，當這樣的心律不整持續發生，無法將足夠血流供應到身體各器官而當場倒地，這類型猝死的病患若是需要電擊，越快受到電擊搶救回來的機率越高。
致命心律不整能透過心律監測提早發現預防，包括24小時、48小時或更長期的設備如植入式心律監測，提醒民眾有需求時務必尋求專業醫療協助。
資料來源：健康醫療網 植入去顫器怕感染！ 抗菌網袋助一臂之力
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊