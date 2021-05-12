我是廣告 請繼續往下閱讀
現今醫學的重要觀念是「預防勝於治療」，許多疾病如果能及早發現，就可以避免對生命造成的危害。有鑑於ㄧ般的健康檢查，只著重在篩檢癌症和慢性疾病，卻忽略了最重要的器官—心臟，導致這些令人遺憾的「猝死」事件。
國內外知名的心臟權威、振興醫院魏崢院長表示，行醫40餘年來，看到太多原本可醫治的病患，因為忽略了檢查，而造成發現太晚，導致醫治難度大增，甚至難以挽回的結果。
傳統磁振造影儀 耗時長、成像品質不佳
振興醫院殷偉賢副院長表示，傳統的磁振造影儀，成像品質不佳，檢查耗時甚久，甚至有時需要受檢者配合高達80次左右的長時間吸閉氣，導致許多受檢者無法配合完成這項重要的心臟檢查，尤其像是重聽、不容易配合長時間閉氣的老人家、呼吸會喘的心衰竭病患、和無法配合口令的兒童等，更加困難。
新型磁振造影 揪出無症狀藏病灶
殷偉賢副院長提到，最新型頂級3T高磁場磁振造影儀，是新一代心臟健檢的最佳利器，以往許多心臟檢查都有輻射劑量，如心臟電腦斷層和核子醫學的心肌灌注檢查，因此無法做為普遍的篩檢性檢查，很多無症狀的隱藏性患者，就這樣被忽略而錯失醫療時機。
心臟健檢搭配專科治療 避免憾事發生
魏崢院長強調，藉由心臟磁振造影健檢的推動，搭配心臟科醫師親自執行的心臟超音波，和高階心臟冠狀動脈電腦斷層等檢查，可以讓民眾及早發現病灶，挽救有機會早期治療的心臟疾病，不再「猝」不及防，避免憾事一再發生。
資料來源：健康醫療網 預防猝死 你做心臟健檢了嗎？
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊