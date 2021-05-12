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預防猝死　你做心臟健檢了嗎？

預防猝死　你做心臟健檢了嗎？
預防猝死　你做心臟健檢了嗎？

健康醫療網

2021-05-12 16:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】近來，許多年輕名人及偶像明星英年早逝的新聞頻傳，探究其背後原因，絕大部份都跟心臟和血管的疾病有關，例如心肌梗塞、心肌肥厚、瓣膜狹窄、心率不整、動脈先天異常、主動脈剝離、動脈瘤破裂等。由於心臟和動脈是人體至為重要的維生系統，一旦出了問題，往往來不及搶救而失去生命！

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預防勝於治療　心臟健檢減少憾事發生

現今醫學的重要觀念是「預防勝於治療」，許多疾病如果能及早發現，就可以避免對生命造成的危害。有鑑於ㄧ般的健康檢查，只著重在篩檢癌症和慢性疾病，卻忽略了最重要的器官—心臟，導致這些令人遺憾的「猝死」事件。

國內外知名的心臟權威、振興醫院魏崢院長表示，行醫40餘年來，看到太多原本可醫治的病患，因為忽略了檢查，而造成發現太晚，導致醫治難度大增，甚至難以挽回的結果。

傳統磁振造影儀　耗時長、成像品質不佳

振興醫院殷偉賢副院長表示，傳統的磁振造影儀，成像品質不佳，檢查耗時甚久，甚至有時需要受檢者配合高達80次左右的長時間吸閉氣，導致許多受檢者無法配合完成這項重要的心臟檢查，尤其像是重聽、不容易配合長時間閉氣的老人家、呼吸會喘的心衰竭病患、和無法配合口令的兒童等，更加困難。

新型磁振造影　揪出無症狀藏病灶

殷偉賢副院長提到，最新型頂級3T高磁場磁振造影儀，是新一代心臟健檢的最佳利器，以往許多心臟檢查都有輻射劑量，如心臟電腦斷層和核子醫學的心肌灌注檢查，因此無法做為普遍的篩檢性檢查，很多無症狀的隱藏性患者，就這樣被忽略而錯失醫療時機。

心臟健檢搭配專科治療　避免憾事發生

魏崢院長強調，藉由心臟磁振造影健檢的推動，搭配心臟科醫師親自執行的心臟超音波，和高階心臟冠狀動脈電腦斷層等檢查，可以讓民眾及早發現病灶，挽救有機會早期治療的心臟疾病，不再「猝」不及防，避免憾事一再發生。



資料來源：健康醫療網 預防猝死　你做心臟健檢了嗎？

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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