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台北長庚產科主任蕭勝文表示，子宮是孕育胚胎的器官，正常情況下胚胎著床於子宮內，若是著床在子宮和輸卵管的交接處，也就是子宮角，為子宮外孕的一種，佔子宮外孕的4%。
一般來說單純子宮角外孕就很棘手，因為子宮角這個部位血液供應豐富，有時候太晚發現容易產生子宮破裂，造成腹腔大出血的緊急情形，可能危及孕婦生命。
子宮角異位懷孕 切除外孕胚胎組織
台北長庚生殖醫學科主任尤星策指出，子宮角異位懷孕相當罕見，發生率約為一萬分之一，根據以往的臨床經驗還有國外的文獻報導，通常會用腹腔鏡手術切除子宮角的外孕胚胎組織，再將子宮縫合回去，讓子宮裡面的胚胎繼續發育。
蕭勝文醫師補充，雖然子宮角外孕胎停，但因周圍仍有豐沛的血流環繞在左側子宮角，子宮壁脆弱容易發生破裂情形，因此之後的產檢過程依舊戰戰兢兢。
高齡、人工受孕者 需密集回診檢查
台北長庚婦產科團隊提醒，正常的早期懷孕，一般腹部比較少會有不舒服的情形，若出現不正常的腹痛、脹痛，或是異常出血，也要透過超音波判斷留意是否有子宮角外孕的可能；此外，當前的孕婦年齡呈現兩極化分佈，人工生殖個案也逐年增加，提高了子宮外孕或是多胞胎的機率，因此，只要是高齡或是有接受人工生殖受孕的孕婦，要特別注意，應提早就診，也要密集回診。
資料來源：健康醫療網 罕見子宮角異位懷孕 長庚「1招」保住孩子
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