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書田診所腦神經內科主任黃啟訓指出，門診檢查發現，患者有兩側視野缺損現象，安排進一步視覺神經傳導（VEP）檢查發現有異常阻斷現象，血液檢查發現泌乳激素異常偏高。經安排腦部核磁共振檢查證實，腦下垂體有直徑3公分的巨泌乳激素腫瘤並壓迫視神經交叉，所幸經手術治療後完全恢復。
腦下垂體位於大腦底部中心處，直徑不到1公分，是人體最重要的內分泌中樞，會分泌多種的荷爾蒙，包括：泌乳激素、生長激素、促甲狀腺激素、促腎上腺皮質素等。 腦下垂體腫瘤是來自腦下垂體的所有腫瘤，約佔所有腦瘤的10~15％，發病原因不明，好發於成年人，其中以「泌乳激素腫瘤」最常見。
巨泌乳激素腫瘤恐造成阻塞性腦水腫 危及生命
泌乳激素腫瘤會造成異常泌乳及不孕現象，當腫瘤直徑大於1公分時，醫學上稱為「巨泌乳激素腫瘤」，容易造成視神經壓迫及阻塞性腦水腫，因此患者出現頭痛、眼球脹痛及視力模糊現象，若不及時手術治療甚至會有生命危險。
黃啟訓提醒，腦下垂體腫瘤雖然大多是良性，但可能影響內分泌系統，仍要提高警覺，女性民眾若於非孕產期卻有異常泌乳現象，及頭痛並伴隨有視力模糊的情形時，應進一步檢查以免延誤病情。
資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp
（文章授權提供／優活健康網）
資料來源：健康醫療網 非孕期卻有泌乳現象 當心巨泌乳激素腫瘤
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